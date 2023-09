Moins de quatre ans plus tard, il vend pour 70% de plus

Tous les jours, des centaines de propriétés changent de mains au Québec, la plupart sans qu’on puisse en connaître les fins détails. C’était avant qu’on ne s’y intéresse... Voici les dernières transactions qui ont retenu notre attention.

Une luxueuse demeure de deux étages, propriété d’un citoyen de nationalité suisse, vient d’être vendue pour 2,2 M$, aux abords du Lac Saint-Joseph, près de Québec.

La propriété est située au 6019 route Fossambault, à Fossambault-sur-le-Lac, à une quarantaine de kilomètres de Québec. Outre un vaste solarium, la propriété offre sur deux étages cinq chambres, deux salles de bain, deux foyers, une plage privée ainsi qu’une embarcation de type ponton.

Remax

La propriété et une partie de sa construction se trouvent dans une zone d’inondation et de non construction. Jacques Charles Renevey l’avait achetée en novembre 2019 pour 1,3M$.

Moins de quatre ans plus tard, elle a été mise en vente pour 2,4M$. Une offre d’achat de 2,2 M$, soit 70% de plus que quatre ans plus tôt, a été acceptée.

Au dernier rôle d’évaluation, cette résidence avait été évaluée à 1,31 M$. En 2023, ses taxes municipales s’élèvent à 13 407$. Un droit de mutation de 31 343$ s’ajoute au prix d’achat pour les acquéreurs.

