La maison la plus chère vendue en 2023 : «deux acheteurs se sont battus pour l’avoir!»

La plus importante transaction immobilière de 2023 au Québec vient d’être conclue.

En effet, une prestigieuse maison de West Mount, à Montréal, affichée à 14 millions de dollars, s’est vendue au prix demandé.

Elle s’est «vendue en moins d’un mois», affirme Joseph Montanaro, courtier immobilier en entrevue à LCN.

«Le marché du luxe se porte très très bien. Ce marché n’est pas affecté par la variation des taux d’intérêt. Ce sont des gens qui payent comptant, qui sont des gens d’affaires, qui ont des business qui vont bien», assure le courtier.

L’expert n’y voit pas de ralentissement dans la vente de propriétés de plus de 5 millions de dollars, mais une légère baisse pour les maisons listées entre 1 et 2 millions de dollars.

«Les acheteurs internationaux ne peuvent pas acheter jusqu’en 2025, donc ce sont les acheteurs locaux qui ont pris la relève», dit-il.

«West Mount est le quartier le plus cher à Montréal, et Summit Circle, au sommet [de la montagne], c’est là où l’on retrouve certaines des résidences les plus chères», explique-t-il.

«C’est surprenant parce qu’avant la pandémie cette maison-là a été sur le marché et ne s’était pas vendue. Elle est revenue sur le marché et s’est vendue très rapidement», malgré un prix plus élevé en 2023, rappelle M. Montanaro.

