Météo au Québec: il fera chaud et humide en ce jour de la fête du Travail

La semaine débutera avec un temps chaud et humide, alors que le Québec devrait s’acheminer vers une rare canicule pour un début septembre avec du soleil et des températures dépassant les 30 degrés dans le sud de la province.

Les vacances sont bel et bien finies pour de nombreux Québécois, même si l’été battra son plein cette semaine après une saison estivale perturbée par des averses.

Environnement Canada a d’ailleurs émis des avertissements de chaleur pour certains secteurs du sud-ouest du Québec, notamment en Outaouais où «on prévoit du temps très chaud et humide au cours des prochains jours».

À Montréal et ses environs, après les nappes de brouillard qui se dissiperont très vite le matin, le soleil régnera seul dans le ciel sans nuages avec des températures de 30 degrés et un humidex de 39. Ces températures seront appelées à augmenter mardi.

Le même scénario de beau temps estival est prévu dans le centre et l’est de la province avec des températures maximales de 29 degrés à Québec, en Beauce et en Estrie, tandis qu’au Saguenay et les secteurs de l’est du Québec on prévoit 30 % de probabilité d’averses.

Le temps sec, chaud et assez ensoleillé persistera au moins jusqu’à mercredi avec un mercure toujours à la hausse, avant l’arrivée possible d’un front froid anticipé pour jeudi, selon les prévisions de l’agence fédérale.