Pas certain que GND fait son épicerie au Dollarama

Mario Dumont n’est pas convaincu que Gabriel Nadeau-Dubois fait lui-même son épicerie au magasin à 1$ malgré la hausse du coût de la vie qui impacte le portefeuille de tous les Québécois.

La semaine dernière, le porte-parole de Québec solidaire (QS) a accusé le premier ministre d’être «déconnecté des Québécois». «François Legault ne rencontre pas souvent des gens qui font leur épicerie au Dollarama et ça paraît! Il ne sait pas c’est quoi, lui, vérifier son compte AccèsD avant d’aller faire l’épicerie!» a critiqué Gabriel Nadeau-Dubois.

«Pas certain que Gabriel Nadeau-Dubois fait son épicerie au Dollarama non plus. Québec solidaire, c’est très bien, mais il fait beaucoup la promotion des produits bios, locaux, de proximité. Est-ce que ce sont les moins chers?» rigole Mario Dumont.

Le premier ministre Legault a tenu à corriger le tir ce weekend sur Facebook en rappelant que son gouvernent en a fait beaucoup pour aider les moins favorisés de la société, les aînés, les familles.

«Dans la réaction de François Legault, on a senti que ça le piquait, que ça venait le chercher [les propos de Gabriel Nadeau-Dubois]. «Le thème du coût de la vie est très sensible et pourrait devenir coûteux politiquement» appuie notre chroniqueur politique.

Il rappelle les prises de position de Québec solidaire. «QS est cohérent sur les changements climatiques. Comment lutte-t-on contre les changements climatiques? Souvenez-vous de la dernière élection, c’était des nouvelles taxes, des taxes orange. Si tu taxes davantage les carburants, la nourriture chez Dollarama ou ailleurs va s’en ressentir, car elle a été transportée par camion», appuie Mario Dumont.

