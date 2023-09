Bien que les festivaliers ont été confinés dans le désert jusqu’à lundi soir en raison de la pluie qui a rendu les routes de sable impraticables, la panique ne s’est pas fait ressentir sur le site du Burning Man selon un participant.

C’est ce qu’a affirmé le Québécois Jean-François Lauzon, qui prenait part à l’événement, en entrevue à l’émission «Le Bilan».

Il raconte que la pluie a commencé vendredi et s’est poursuivie dimanche, ce qui a rendu les routes impraticables, le sable s’étant transformé en boue.

«La boue ou l’eau qui était sur place n’a pas réussi à sécher rapidement donc c’est resté un peu bouetteux, dit-il. Le fait que les gens commencent à essayer de circuler a rendu le terrain vraiment impraticable. Des gens ont essayé de déplacer leur véhicule et sont restés pris.»

Cependant, pendant la durée du confinement forcé sur le site, il n’a pas senti que les festivaliers ont paniqué.

«Les gens [qui prennent part au Burning Man] à la base ce sont des personnes qui sont prêtes à l’aventure et qui cherchent ce genre de chaos, qui peuvent être très flexibles et qui peuvent s’adapter à n’importe quelle situation», partage-t-il.

«Donc sur place je n’ai senti aucune panique, ajoute M. Lauzon. Même que les gens embrassaient un peu le moment. Tout le monde savait qu’il n’y avait rien à faire donc les gens en ont profité quand même.»

Il estime qu’étant donné que les gens étaient déjà préparés à passer plusieurs jours dans le désert, le fait qu'ils devaient rester sur le site ne les a pas trop dérangés.

«Quand on va à Burning Man, ça prend énormément de préparation autant au niveau de l’eau et des ressources. Je n’ai pas vu personne en panique, parce qu’au final, c’était juste de la boue, mentionne-t-il. Donc les déplacements sont impraticables, mais une fois qu’on est bien installé avec suffisamment de ressources, c’est correct pour survivre.»

Il raconte qu’un esprit d’entraide régnait entre les différents campements.

«Peut-être qu’il y en a certains qui étaient moins bien préparés et qui ont trouvé ça plus difficile, mais les camps aux alentours partagent leurs ressources et tout le monde a un esprit d’entraide un petit peu», soutient le Québécois.

Au moment de son entrevue au «Bilan», Jean-François Lauzon était déjà à l’aéroport pour rentrer chez lui au Québec, le confinement ayant été levé plus tôt en fin d’après-midi, lundi.

