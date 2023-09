Tout inclus dans le sud : des rabais de dernière minute? «Oubliez ça!» même en automne

Vous pensiez réserver un voyage tout inclus dans le sud à l’automne question d’économiser? Ou encore, essayer de dénicher des rabais sur des forfaits soleil à la dernière minute? «Oubliez ça!», lance Johanne Germain, conseillère sénior en voyages chez Vasco Boucherville.

Depuis la fin de la pandémie, la conseillère de plus de 40 ans d’expérience n’a jamais travaillé autant. «C’est fou ça n’arrête pas!».

«Les voyages c’est comme la bourse, ça va avec l’offre et la demande, et la demande est très forte et ça ne s’essouffle pas», constate-t-elle.

Ainsi, les forfaits voyage hors saison, qui étaient souvent moins chers auparavant, n’existent plus.

«On n’a plus de hors saison, maintenant les gens voyagent tout le temps. Avant, les hôtels profitaient de l’été pour rénover, mais aujourd’hui ils ne peuvent plus le faire, car il y a toujours des clients», explique-t-elle en entrevue au TVANouvelles.ca.

Les prix pour les forfaits sud demeurent élevés, nous montre la conseillère en voyages. Elle nous propose trois hôtels de bonne qualité, au meilleur prix possible, pour une période qui était bien moins chère il y a quelques années.

Les prix proposés sont en date du 4 septembre et peuvent changer.

-12 octobre – 7 jours

Riu Dunamar, Playa Mujeres, Mexique – 1245$ pour un adulte, taxes incluses.

-1er novembre – 7 jours

Bahia Principe Grand Turquesa, Punta Cana, République dominicaine – 1579$ pour un adulte, taxes incluses

-1er novembre – 7 jours

Melia Internacional, Varadero, Cuba - 1599$ pour un adulte, taxes incluses.

Selon Mme Germain, la meilleure façon d’économiser est de réserver plusieurs mois d’avance.

«Les voyagistes récompensent les gens qui réservent d’avance. La meilleure façon d’avoir le meilleur tarif, c’est les ‘’réservez-tôt’’. Ces forfaits sont disponibles du mois de mai jusqu’à juin pour des voyages en décembre-janvier-février», explique l’experte en voyage.

Ceux qui se procurent des voyages de cette façon ont aussi une garantie du meilleur prix. Si le prix baisse, les clients sont compensés, «il y a une garantie du meilleur prix».

Et les ouragans?

Si les gens partent aussi pour des forfaits soleil à l’automne, la saison des ouragans peut en inquiéter plusieurs, et avec raison.

Les voyagistes vendent désormais des protections voyage, qui ne sont pas des assurances, et qui permettent aux voyageurs d’annuler en étant remboursé ou en recevant un crédit.

C’est notamment le produit offert par Transat avec Flex Extra. Pour 149$, taxes incluses, il est possible de se faire rembourser un voyage en totalité sur sa carte de crédit. Il est aussi possible de changer de destination.

Air Canada offre un produit semblable, mais ne rembourse pas le voyage. L’entreprise va plutôt offrir un crédit interne.

Pour sa part Sunwing offre aussi une protection de voyage, mais ne propose pas de remboursement, seulement un crédit voyage.

«La protection de voyage, ce n’est pas une assurance. Les assurances ne protègent pas contre un ''Act of god'' comme un ouragan. Avec la protection de voyage, tu peux annuler ton voyage sans avoir à t’expliquer, mais il faut respecter les délais», précise Mme Germain.