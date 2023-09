Ukraine: remplacé, le ministre de la Défense officialise sa démission

Le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov a remis lundi sa démission au Parlement après l'annonce la veille par le président Volodymyr Zelensky de son remplacement en pleine contre-offensive militaire à la suite de scandales de corruption.

«J'ai remis ma lettre de démission à Rouslan Stefantchouk, président du Parlement ukrainien», a déclaré sur le réseau social X (ex-Twitter) M. Reznikov, 57 ans, en poste depuis novembre 2021.

«Ce fut un honneur de servir le peuple ukrainien et de travailler pour l'armée ukrainienne au cours des 22 derniers mois, la période la plus difficile de l'histoire moderne de l'Ukraine», a-t-il ajouté.

Oleksiï Reznikov était devenu l'un des visages de la guerre avec la Russie, se rendant fréquemment à l'étranger pour négocier de nouvelles aides auprès des alliés occidentaux de Kiev.

Mais un scandale de corruption concernant un contrat de fournitures pour l'armée, signé avec une entreprise turque, l'implique directement. Son départ est donc bien accueilli par les Ukrainiens.

«Tout ce qu'on a pu faire de bien avant ne compte plus quand on commence à prendre de mauvaises décisions», estime Anatoliï Kifa, un retraité de 70 ans interrogé par l'AFP à Kiev.

«Il aurait dû partir tout seul, plutôt que d'attendre qu'on le renvoie», affirme l'artiste Maria Chkouro dans les rues de la capitale, devant du matériel militaire russe détruit.

Dimanche soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé le remplacement de M. Reznikov par Roustem Oumerov, 41 ans, un Tatar de Crimée qui a représenté Kiev lors de négociations avec Moscou.

Depuis septembre 2022, il est à la tête du Fonds des biens nationaux, un poste sensible en cas de privatisations.

Le Parlement doit encore voter pour valider sa promotion à la tête du très exposé ministère de la Défense.

Attendue en coulisse ces derniers jours, cette décision intervient en pleine contre-offensive face à l'armée russe dans l'est et le sud et alors que M. Zelensky a promis de renforcer la lutte contre la corruption.

Mal endémique en Ukraine, celle-ci menace son statut de pays candidat à l'Union européenne.