Une mère retrouve son enfant 42 ans plus tard

Un Chilien-Américain qui a été arraché à sa mère biologique a parcouru des milliers de kilomètres afin de la rencontrer pour la première fois en 42 ans.

Jimmy Lippert Thyden a été volé à la naissance sous le règne du dictateur chilien Augusto Pinochet et a grandi aux États-Unis. Le personnel hospitalier l’avait retiré des bras de Maria Angelica Gonzalez en 1981.

Quatre décennies plus tard, elle l’a rencontré face à face chez elle à Valdivia, au Chili, dans des retrouvailles émotives. Une première fête d’anniversaire pour toutes celles ratées.

«Lorsque je suis arrivé au Chili, je me sentais comme un morceau de casse-tête égaré», a raconté l’homme à CNN.

«Je suis béni. J’ai une famille qui m’aime des deux côtés de l’Équateur.

Les efforts de Jimmy Lippert Thyden pour retrouver sa famille biologique ont commencé en avril, lorsqu’il a lu des reportages sur des enfants adoptés nés au Chili et qui ont retrouvé leurs parents biologiques par l’intermédiaire d’un groupe chilien à but non lucratif Nos Buscamos.

Thyden dit qu’il est né prématurément dans un hôpital de Santiago, la capitale chilienne, et avait été placé dans un incubateur. Le personnel a ensuite dit à la mère que le nouveau-né souffrait de jaunisse.

«Ils m’ont transporté et ils ont dit à ma mère que j’étais décédé.»

Nos Buscamos estime que des dizaines de milliers de bébés ont été enlevés à des familles chiliennes dans les années 1970 et 1980 afin de les vendre, selon un rapport de la police d'enquête du Chili.

«(Mes parents adoptifs) n’avaient aucune idée qu’ils achetaient un enfant, sinon ils ne l’auraient pas fait», assure Thyden.

Selon CNN, des milliers de bébés pourraient avoir été vendus par l’État à l’époque. Plusieurs hôpitaux ont cessé leurs activités depuis l’ère Pinochet.

L’Église et les médecins du réseau de la santé chilien pourraient avoir été impliqués dans les adoptions illégales des bébés.