Vol et violence: des employés de supermarchés bientôt munis de caméras corporelles au Royaume-Uni

L’une des plus grandes chaînes d’épicerie au Royaume-Uni a décidé de munir ses employés de caméras corporelles pour répondre à une hausse marquée de la violence dans les supermarchés.

«La criminalité est un fléau pour la société et une insulte aux acheteurs et aux commerçants. Ces personnes sont peu nombreuses mais ont un impact disproportionné [...] Je veux que ceux qui enfreignent la loi dans nos magasins soient traduits en justice», a martelé dimanche le directeur général des supermarchés Tesco, Ken Murphy, au «Mail on Sunday», selon «The Independent».

Chaque mois, plus de 200 employés de la chaîne seraient victimes d’agressions physiques dans ses succursales: une augmentation de plus d’un tiers en un an, aurait-il dénoté.

Mais ce problème serait étendu à l’échelle du pays, où plus de 850 incidents par jour auraient été rapportés en 2021-2022, comparé à 450 au quotidien en 2019-2020, selon les données du Consortium britannique de vente au détail publiées en mars et rapportées par le média britannique.

Ainsi, Tesco aurait décidé d’emboîter le pas à d’autres chaînes, comme Waitrose et Co-op, pour munir ses employés de caméras corporelles. Il s’agirait là d’une toute dernière mesure de sécurité de son investissement de 44 millions de livres sterling sur quatre ans, après des systèmes d'accès aux portes, des écrans de protection et des radios numériques, aurait précisé le directeur général.

«L’argent dépensé pour assurer la sécurité des personnes au travail est toujours bien dépensé», aurait-il ajouté, en appelant le gouvernement à resserrer davantage l’étau autour des crimes violents dans les supermarchés.