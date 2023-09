Automobilistes de la métropole, voici les travaux qui vous attendent cet automne

Les cônes orange seront encore très nombreux dans la région métropolitaine d’ici la fin de 2023.

En compagnie des porte-parole du ministère des Transports et de la Ville de Montréal, TVA Nouvelles vous propose un tour d’horizon des travaux qui attendent les automobilistes du Grand Montréal cet automne.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

«Les travaux sont faits principalement de nuit, de soir, de fin de semaine. Ça change de semaine en semaine, de jour en jour, mais de manière générale, de jour dans le tunnel en direction de Montréal, on a deux voies par direction. Une voie vers la Rive-Sud, c'est là qu'il y a une congestion significative», explique le porte-parole du ministère des Transports, Louis-André Bertrand.

«On a commencé, depuis quelques semaines, d'ajouter la surépaisseur de béton, tout le travail ou on vient remettre du béton pour vraiment re-isoler le tunnel», ajoute-t-il.

Échangeur Saint-Pierre durant le week-end de l'Action de grâce

«Fermeture de l'échangeur Saint-Pierre, de la 20 en direction est. Selon nos prévisions, ça va être le week-end le plus occupé. Les travaux, c'est du bétonnage sous la structure. On peut voir des temps de parcours qui vont augmenter de 60 minutes de plus», indique M. Bertrand.

Pont de l'Île-aux-Tourtes dans l'ouest

«En ce moment, on a deux voies par direction et des travaux de réfection qui sont en cours. D'ici 2026, avec l'ouverture progressive du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes, il va y avoir des travaux de réfection qui vont être nécessaires sur la structure actuelle qui est vieillissante, pour ces travaux de maintien», affirme le porte-parole du ministère des Transports.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Autres chantiers importants

Vous devrez avoir aussi à l'œil la 15, la 440 et la 13 dans les prochaines semaines, entre autres en raison de travaux d'asphaltage.

La situation ne sera pas plus rose à Montréal, en particulier au centre-ville.

«On voit ici la cohabitation, d'une part, d'un chantier important sur Champlain, mais également d'un trafic supplémentaire sur la rue Sherbrooke», mentionne le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin.

«Le trafic du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine qui vient apporter de la lourdeur sur Sherbrooke, sur Notre-Dame et sur Papineau, ne l'oublions pas. Le boulevard Pie-IX, si vous n’êtes pas déjà un adepte du SRB et que vous roulez en automobile, c'est sûr que jusqu'à la fin de l'automne, on a une fermeture importante. Nous autres, on va compléter à peu près 60% de nos chantiers d'ici la fin de l'automne», ajoute-t-il.

