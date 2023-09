Ça suffit, monsieur Legault, il faut régler la problématique du transport adapté!

C’est à se demander de quelle classe de la société faut-il faire partie pour que les élus daignent répondre et s’occuper des dossiers qui leur sont adressés et démontrer leur intérêt aux problèmes qui touchent pourtant des milliers de citoyens à travers toute la province.

Est-ce que nos élus considèrent que recevoir un simple accusé réception par courriel «automatisé» est en soi une réponse aux demandes qui leur sont transmises et qui les décharge de donner suite aux dossiers qui leur sont présentés?

Faut-il que ledit dossier soit si éclatant pour qu’ils s’y attardent et daignent retourner un appel en personne? Ou que l’ultime solution pour enfin attirer l’attention sur notre demande soit obligatoirement de passer par le journaliste et les médias pour confronter les instances concernées et enfin obtenir un peu de leur temps?

À l’écoute des besoins

Le travail des élus n’est-il pas d’être à l’écoute des besoins de sa population, de porter une attention particulière à ceux-ci et de mettre les équipes à l’œuvre afin de trouver les solutions qui auront un réel impact sur le problème présenté et sur la société.

Présentement dans tout le Québec, il y a un problème majeur avec le dossier du transport adapté. Ce dossier touche des milliers d’usagers qui dépendent de ce transport pour accéder à différents services et participer à une vie sociale et active.

Le transport adapté ne touche pas seulement les personnes handicapées intellectuelles ou physiques, mais aussi les personnes en perte d’autonomie pour différentes raisons. Par ailleurs, notre premier ministre du Québec ne semble pas touché par cette problématique malgré tous les appels et les interventions des médias à faire éclater au grand jour ce problème.

De plus, il ne faut pas oublier que la survie de bien des programmes dépend de ce service.

Desservir tous les secteurs

Comme simple citoyen et usager du transport adapté, nous exigeons de nos élus qu’ils fassent partie de la solution. Qu’ils améliorent les programmes de subventions et pas seulement avec de l’argent, mais aussi avec une refonte des programmes qui obligent les villes et chaque palier gouvernemental à s’impliquer, à s’unir pour sauver ce service touchant particulièrement les régions rurales.

Quand on se fait dire de déménager dans une plus grande ville pour avoir droit à ce service plus facilement, on crée alors un autre problème qui est l’exode des plus petites villes et on se retrouve avec d’autres demandes des citoyens. A-t-on besoin de vous rappeler ce fait pour attirer votre attention?

Si le dossier du troisième lien est primordial pour les citoyens de la ville de Québec, imaginez comme le service primaire du transport adapté l’est pour tous ses usagers de la province de Québec.

Merci Monsieur Legault de tendre l’oreille, de nous écouter et d’intervenir!

Louisette Pouliot, Mère d’un adulte vivant avec un handicap intellectuel et usager d’un transport adapté Disraéli