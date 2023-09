«C'est un peu ridicule»: la Ville de Montréal réclame 0,01$ à une citoyenne

Une citoyenne qui a reçu une facture d’un arrondissement de Montréal lui réclamant seulement un sou dénonce cette pratique bureaucratique qui, selon une experte, devrait être abolie.

«C’est un peu ridicule. C’est très inusité comme situation», résume Roxanne Charlebois.

Il y a quelques jours, celle-ci a reçu par la poste une facture de l’arrondissement du Sud-Ouest lui réclamant des intérêts de 0,01$.

PHOTO FOURNIE PAR ROXANNE CHARLEBOIS

Il s’agissait pour elle de la cerise sur le gâteau, après avoir été coincée dans des dédales administratifs au cours des derniers mois à la suite d’une bévue de l’arrondissement.

En effet, ce seul sou qu’on lui réclame constitue les frais de retard d’une facture qu’on lui avait transmise... par erreur.

Gaffe par-dessus gaffe

Le cafouillage remonte au 19 mai dernier, lorsque Mme Charlebois s’est vu octroyer par erreur un permis d’occupation de l’espace public pour stationner un camion de déménagement ainsi qu’une facture de 160$ alors qu’elle planifiait son déménagement de Montréal vers Deux-Montagnes.

Elle avait alors seulement demandé quelques heures plutôt une estimation des coûts pour un tel permis dont elle n’a finalement pas eu besoin, car un voisin a gentiment accepté d’accueillir le véhicule dans sa cour.

Au cours des deux mois suivants, Mme Charlebois affirme avoir tenté par de nombreux courriels et appels de faire annuler ce permis et cette facture, sans succès. On lui aurait alors expliqué que cela était dû à l’absence de l’employé responsable de son dossier, parti en vacances pendant un mois.

On lui aurait ensuite finalement promis que la facture et le permis seraient annulés avant le 10 juillet, soit la date limite pour éviter les frais de retard.

Or, quelle ne fut pas sa surprise de recevoir par la poste la semaine dernière un état de compte lui réclamant 0,01$ dans la colonne «intérêts et pénalité».

«Cette histoire me dépasse», déplore Mme Charlebois, qui dénonce autant le cafouillage bureaucratique que la pratique de réclamer des montants aussi dérisoires.

Une pratique qui nuit à tous

«J’ai carrément payé ma facture d’une cent, mais en même temps je les ai [les employés de l’arrondissement] contactés pour demander: vous trouvez ça normal d’envoyer une facture d’une cent? Il y a quelqu’un qui a approuvé ça quelque part», s’indigne-t-elle.

Danielle Pilette, professeure à l’UQAM spécialisée en gestion municipale, donne raison à Mme Charlebois.

«Ça va à l’encontre des principes de rendement et de simplicité administrative», soutient-elle.

L’experte souligne que lorsqu’un montant réclamé est inférieur à un dollar, on doit normalement l’abandonner.

«Si pour percevoir une cent, il faut envoyer une lettre avec un timbre, ça coûte déjà plus qu’une cent», sans compter «le temps que l’employé prend pour faire ça», fait-elle valoir.

L’arrondissement du Sud-Ouest n’avait pas répondu aux questions du Journal mardi au moment de publier ce texte.