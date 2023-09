Chaleur dans les écoles : «Faut pas attendre que ça nous pète dans face pour réagir»

La décision de certaines écoles de fermer leurs portes mardi en raison de la chaleur est la bonne, selon le consultant en santé et sécurité au travail Steeve Tremblay.

Mardi, le mercure indiquait 28 degrés dans plusieurs régions, mais la température ressentie était de plus de 38 en raison du facteur humidex.

«Pour une journée, ça peut aller, garder les écoles ouvertes... On fait des activités, on va à l’extérieur, on va dans les parcs. Mais là, on annonce de la chaleur au-dessus de 30 degrés Celsius pendant trois jours de temps avec un facteur humidex au-delà de 40», explique-t-il.

Il précise que dans des milieux de travail conventionnels, il serait interdit de travailler dans ce genre de conditions «si ce n’est pas bien ventilé et si les employeurs ne mettent pas à la dispositions des travailleurs des conditions sécuritaires», détaille l’expert.

«Imaginez un groupe de 20-25 enfants dans une classe [..] il n’y a pas de vent, ouvrir une fenêtre fait entrer encore plus la chaleur. Ce n’est pas une bonne idée d’enfermer les gens de 9h à 15h dans une salle de classe. Oui, si on peut l’adapter», insiste M. Tremblay.

Qui plus est, les enfants sont plus susceptibles que les adultes de subir un coup de chaleur.

«Faut pas attendre que ça nous pète dans face pour réagir», insiste l’expert qui considère que les écoles devront être adaptées à ces vagues de chaleurs qui ne s’essouffleront pas dans les prochaines années. Et fermer les écoles chaque fois n’est pas envisageable.

Pour les travailleurs qui œuvrent à l’extérieur, «quand il fait 30 degrés avec un facteur humidex et qu’on travaille au soleil, on travaille une heure et on prend une pause de 15 minutes. Si la température dépasse 31 degrés avec un facteur humidex, on travaille 45 minutes, on arrête 15 minutes», détaille-t-il.

