Cours de natation: places limitées à Sept-Îles cet automne

L’entrée en vigueur de la loi 19 encadrant le travail des enfants a des impacts sur l’offre de cours de natation dans certaines villes de la province. À Sept-Îles, les autorités municipales ont dû limiter le nombre d'inscriptions pour les cours de natation cet automne.

Le nombre de places disponibles se voit donc diminuer d'environ 50 %. Près de 325 places sont offertes présentement à la Ville de Sept-Îles pour les cours de natation cet automne.

Habituellement, entre 500 et 600 places sont disponibles l’automne pour les différents cours de natation.

Huit moniteurs de natation sont présentement à l’emploi de la Ville de Sept-Îles.

La réduction de l’offre de cours s’explique par la pénurie de main-d’œuvre, mais aussi par l’entrée en vigueur des dispositions de la loi 19 encadrant le travail des enfants.

Il est dorénavant interdit pour un employeur de faire travailler un jeune de 16 ans et moins plus de 10 heures du lundi au vendredi, pour un maximum de 17 heures par semaine.

«Nos cours de natation se donnent en soirée et la semaine. Avec la loi 19, bien il faut réduire le nombre d’heures à 10 heures maximum pour les jeunes qui vont à l’école, donc à ce moment-là, on a moins de possibilités à offrir des cours», a expliqué Mylène Barbeau qui est superviseure au Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles.

La période d’inscription aux cours de natation de la Ville de Sept-Îles a débuté mardi midi et se poursuit jusqu’à jeudi 17 heures.

«Si les parents voient que les groupes sont pleins, c’est de se mettre sur la liste d’attente. C’est très possible qu’on puisse avoir du personnel qui nous arrive et qu’on ouvre des places», a ajouté Mme Barbeau.

La Ville de Sept-Îles offre les cours de natation pour les enfants de quatre mois à six ans. Par la suite, les cours sont offerts par le club de natation.