Début du procès des organisateurs du convoi de la liberté

Le procès des organisateurs du convoi de la liberté débute aujourd’hui à Ottawa.

Chris Barber et Tamara Lich font face à la justice près d’un an et demi après la manifestation qui avait bloqué les rues d’Ottawa pendant trois semaines.

Les deux organisateurs avaient été arrêtés la même journée que la Loi sur les mesures d’urgence avait été appliquée pour démanteler la manifestation.

Tamara Lich et Chris Barber font face à des accusations de méfaits, d’obstruction au travail de la police, et d’incitation à commettre des méfaits.

Chris Barber est particulièrement identifié comme le point de départ du convoi de la liberté. C’est une conversation sur TikTok qui a mené au convoi.

Tamara Lich est plutôt responsable de tout le financement de la manifestation, notamment les campagnes de sociofinancement qui ont amassé plusieurs millions de dollars.

Le procès est prévu pour 16 jours, et plusieurs témoins doivent être entendus, dont l’ancien maire d’Ottawa Jim Watson, plusieurs résidents et des policiers de la Ville d’Ottawa.