Des points d’eau fermés dans des écoles à cause de la présence élevée de plomb

La cloche de la rentrée vient à peine de sonner que certains points d’eau ont déjà été fermés dans des écoles du Centre de services scolaire De La Jonquière en raison d’une présence élevée de plomb dans l’eau.

Une lettre a été envoyée aux parents la semaine dernière pour les informer que certains points d'eau présentent des résultats supérieurs aux normes de Santé Canada, établie à 5 microgrammes par litre.

«Juste avant de revenir de vacances, les ressources matérielles ont reçu les résultats de tests qu'on a refaits au printemps, raison pour laquelle on a envoyé une lettre aux parents», a expliqué Stéphanie Audet, conseillère aux communications du CSS de la Jonquière.

Au moins un point d'eau non conforme a été recensé dans chaque établissement. Il a été impossible de nous préciser si le nombre de microgrammes détectés est bien au-delà des normes.

De l'affichage a été installé sur les points d'eau. Certains ont été carrément condamnés, quand d'autres ont des affiches qui avisent de faire couler l'eau 60 secondes avant la consommation.

«Quand on rentre dans nos écoles, un parent peut voir par exemple sur 10 points d'eau, une condamnée, une avec une affiche [ ... ] On a invité les parents, à mettre une bouteille d'eau réutilisable dans le sac à dos de leur enfant, non pas par manque d’eau potable, mais pour minimiser les déplacements et maximiser le temps en classe», a affirmé Mme Audet.

Une mesure qui inquiète certains parents, d'autant plus que le thermomètre a grimpé à 40 avec l’humidex mardi, mercredi jusqu’à 38 degrés.

«Ce n'est pas facile pour personne de la chaleur, de l'eau, ça en prend. On veut rassurer les parents à l'effet qu'il y a de l’eau potable dans tous nos établissements. Maintenant ce n'est pas impossible que des directions d'école d’apporter 2-3 bouteilles d'eau peut-être, dépendamment des parents, c’est eux qui connaissent leur enfant», a continué la conseillère en communication.

Le Syndicat de l'enseignement de la Jonquière, qui a appris l'existence de cette lettre via les médias, est inquiet.

«Il y a des points d'eau qui sont offerts, mais les gens ne comprennent pas pourquoi un est disponible, l'autre ne l'est pas. (Laisser couler) 60 secondes, l’autre point, ce n’est pas nécessaire, c'est ça qui est inquiétant. Beaucoup d'incompréhension. Parfois même l'apprendre par courriel, ça ajoute à l'inquiétude», a affirmé Nicole Émond, présidente du syndicat de l’enseignement.

Le syndicat aurait aimé être mis au courant pour travailler en collaboration avec l’employeur, notamment via les comités de santé et de sécurité, a-t-elle ajouté.

Des travaux sont en cours

Des travaux de réparation sont déjà en cours pour que les points d’eau soient disponibles à nouveau le plus rapidement possible, a indiqué le Centre de service scolaire.

«C'est dur de parler niveau échéancier, il y a des travaux qui vont être très rapides, à savoir un filtre sur sorti d'eau. D'autres, on parle de tuyauterie, donc ce sera plus long», a expliqué Stéphanie Audet.

Le Centre de services scolaire a assuré que ces résultats n’ont rien à voir avec les travaux commandés en décembre 2020 par Québec, lors de la première vague de tests exigés par le ministère de l’Éducation, qui, eux, ont tous été réalisés.