EN IMAGES | Retour de la congestion à Québec

Plusieurs automobilistes l'ont bien remarqué mardi matin, avec le retour à l'école et au travail, les gens étaient nombreux sur les routes de la grande région de Québec.

Passer de la rive sud à la rive nord était compliqué mardi matin, comme le démontrent des images de drone tournées par TVA Nouvelles pendant l'heure de pointe.

Tant pour les automobilistes qui arrivaient de la Beauce par l'autoroute 73 Nord que pour ceux qui empruntaient l'autoroute 20, c'était compliqué.

Par contre, une fois sur le pont Pierre-Laporte, la circulation était fluide.

Les nombreux chantiers, comme celui sur l'autoroute 40, entre Henri-IV et le boulevard Saint-Jacques, n'aident pas la situation.

Mais selon le ministère des Transports et de la mobilité durable, il n'y a pas plus de chantiers cette année.

«Évidemment, si vous n'aviez pas eu de chantier dans le secteur où vous circulez et que là cette année il y en a un, les gens peuvent croire qu'il y en a davantage. Mais non, on a toujours le même nombre de chantiers», a expliqué Émilie Lord, la porte-parole du ministère.

Une vaste Enquête Origine-Destination qui permettra de mieux connaître les habitudes de déplacements des citoyens de la région se met en branle dès mercredi.

Les gens sont invités à répondre au questionnaire en ligne au www.eod-qclevis.ca. Les résultats seront rendus publics en 2025.