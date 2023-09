Étude historique: Vlad l’Empaleur, qui a inspiré Dracula, était probablement... végan

Le sanguinaire dirigeant militaire de la Roumanie Vlad l’Empaleur, qui aurait inspiré la légende de Dracula après avoir tué plus de 80 000 personnes selon les historiens, était probablement végétarien ou même végan, selon une analyse chimique de ses lettres.

«Dracula était peut-être végétarien ou végétalien en raison d'une mauvaise alimentation ou d'une mauvaise santé», a déclaré le Dr Gleb Zilberstein, coauteur de l’étude, selon ce qu’a rapporté «The Independent» mardi.

Mais contrairement aux végétariens modernes, le sanguinaire prince roumain Vlad III, qui aurait inspiré la légende du vampire Dracula, ne devait probablement pas son régime alimentaire à des choix éthiques, mais plutôt au «climat vraiment froid» qui sévissait en Europe à l’époque, ne laissant accès qu’à très peu de nourriture, ont avancé les chercheurs.

C’est en analysant des milliers de fragments moléculaires de la surface de lettres anciennes que les chercheurs auraient été en mesure de retracer et d’isoler les 100 plus vieilles. De cela, ils ont estimé que 16 d’entre elles seraient d’origine humaine, et proviendraient très probablement de la figure historique.

Car bien que des personnes plus médiévales aient pu toucher ces documents entre-temps, les protéines anciennes les plus importantes «devraient être liées au prince Vlad l'Empaleur, qui a écrit et signé ces lettres», ont déclaré les scientifiques.

Sauf qu’ils ont été surpris de constater une absence de protéine alimentaire animale, qui aurait démontré un régime carnivore, indiquant plutôt un régime à base de plantes, a rapporté le média britannique.

L’étude, publiée récemment dans le journal Analytical Chemistry, aurait également révélé que le prince roumain pourrait avoir souffert de troubles respiratoires, ainsi que d’une condition rare d’haemolacria, qui provoquerait des larmes «mélangées avec du sang», auraient écrit les chercheurs.