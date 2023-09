Hausse des taux d’intérêt : un propriétaire a un amortissement de 135 ans

La hausse significative des taux d’intérêt a eu des conséquences graves sur certains propriétaires au Canada.

• À lire aussi: Taux d’intérêt: PSPP presse Legault d’imiter Doug Ford et David Eby

• À lire aussi: Les hypothèques variables: une bombe à retardement à la veille d’une annonce concernant le taux directeur

• À lire aussi: Faut-il s'attendre à une hausse des taux d'intérêt?

Les plus vulnérables sont ceux qui ont choisi une hypothèque variable.

Au Canada, 35% des propriétaires ont ce genre de contrat et la majorité ont opté pour un versement mensuel fixe.

Résultat, leur paiement par mois ne suffit plus pour rembourser une partie du capital.

«On le voit en Ontario et en Colombie-Britannique, j’ai vu un amortissement hypothécaire de 135 ans et neuf mois, c’est épouvantable qu’on tombe dans des amortissements négatifs. C’est complètement ridicule!», mentionne Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire chez Les Architectes Hypothécaires.

Ce cas hors norme montre que plusieurs propriétaires commencent à perdre le contrôle de leur paiement d’hypothèque.

«Quand on regarde les prêts hypothécaires chez TD et chez RBC, il y a 23% des prêts qui ont un amortissement effectif de plus de 35 ans, c’est beaucoup, c’est près d’une personne sur quatre qui leur reste plus de 35 ans», dit-il.

La situation est plus grave en Ontario et en Colombie-Britannique, mais la période actuelle reste urgente au Québec.

« Ce qu’on a vécu en 2022-2023, on l’a vécu également en 1981 et avant ça en 1936. Les années qui ont suivi, il y a eu des récessions et des dépressions. Ce n’est pas quelque chose de très joyeux, ce qu’on vit en ce moment», souligne-t-il.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.