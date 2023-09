Hausse salariale: voici les prévisions pour l’année 2024

Les Québécois pourraient espérer avoir une hausse de salaire de plus de 3% en 2024, selon des prévisions d’expert, et ce malgré le contexte inflationniste qui pèse de plus en plus sur la province.

L’Enquête sur les augmentations salariales, menée par l’entreprise Normandin Beaudry, révèle qu’au Canada, on prévoit une augmentation moyenne de 3,6% en excluant les gels, mais que c’est au Québec que les employeurs ont prévu la plus grosse augmentation à leur budget dédié aux salaires (3,7%).

«Bien qu’on parle encore d’une possible récession dans les prochains mois, les organisations prévoient des budgets supérieurs à 3%, et ce, pour une troisième année consécutive», a précisé Anna Potvin, associée et cheffe de la pratique rémunération chez Normandin Beaudry.

Notons également que seulement 1% des employeurs au pays ont effectué un gel salarial cette année et que 2% prévoient en faire autant l’an prochain. Au Québec, 1,2% entendent faire un gel en 2024, contre 0,5% en 2023.

Voici les augmentations prévues selon les secteurs d’activités au Québec:

– Commerce de détail et de gros, distribution: 3,7%

– Commerce électronique, conception de site web, multimédia/numérique: 6,0%

– Conception informatique sécurité, services informatiques et IA: 3,5%

– Construction: 3,5%

– Énergie, mines et métaux: 3,4%

– Fabrication (biens durables): 3,6%

– Fabrication (biens non durables): 3,5%

– Finance et assurance: 3,9%

– Fonction publique: 3,2%

– Fondations, aide communautaire et soins de santé: 3,6%

– Hautes technologies: 3,7%

– Information, culture et divertissement: 3,4%

– Pharmaceutique et biotechnologie: 3,9%

– Service-conseil de TI: 3,2%

– Services d’enseignement: 2,7%

– Services immobiliers, de location et de location à bail: 4,0%

– Services professionnels, scientifiques et techniques: 3,9%

– Télécommunication, traitements de données, hébergement de données et services connexes: 2,9%

– Transport et entreposage: 3,2%