Hong Kong: la justice se prononce en faveur des unions civiles entre personnes de même sexe

La plus haute juridiction de Hong Kong s'est prononcée mardi en faveur des unions civiles de personnes de même sexe mais ne leur a pas accordé le droit de se marier.

La Cour d'appel final a estimé que le gouvernement contrevient «à son obligation (...) de reconnaître légalement les couples de même sexe», selon l'arrêt qui rejette cependant «à l'unanimité l'appel» concernant la reconnaissance de leur mariage.

Ce jugement était très attendu par la communauté LGBT+ de l'ex-colonie britannique qui, depuis une décennie, a remporté d'importantes victoires devant les tribunaux, notamment l'annulation des politiques gouvernementales discriminatoires en matière de visas, d'impôts et d'aides au logement.

L'affaire jugée mardi a été portée par le célèbre militant prodémocratie actuellement en détention, Jimmy Sham.

Depuis qu'il s'est lancé dans cette bataille judiciaire en 2018, M. Sham, 36 ans, a essuyé deux revers devant les tribunaux hongkongais qui ont refusé de reconnaître son union avec un partenaire de même sexe aux États-Unis en 2013.

Selon un sondage effectué l'an dernier, 60 % des Hongkongais sont favorables au mariage de personnes de même sexe, contre 38 % il y a dix ans.

De plus en plus de sociétés internationales implantées à Hong Kong soutiennent les campagnes en faveur de l'égalité du mariage, en faisant valoir qu'il sera plus facile d'attirer les talents.

Mais les dirigeants de Hong Kong, pro-Pékin, ont montré peu d'empressement, ces dernières années, à adopter une législation en faveur des droits LGBT+.