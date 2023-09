La mairesse de Saguenay Julie Dufour se retrouve sur la sellette

Les conseillers municipaux Mireille Jean et Jean-Marc Crevier ont demandé à la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, de se retirer du Comité exécutif de la ville, lors de la séance publique tenue ce midi.

Madame Dufour fait l'objet d'une série de plaintes devant le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) et la Commission municipale.

«Je n'ai pas encore été appelée par le DGEQ et je vais collaborer avec plaisir», a-t-elle répondu à madame Jean.

La plainte devant le DGEQ a été déposée par l'ex-mairesse Josée Néron, en juin dernier Elle s'appuie sur des affirmations de Jean-Marc Crevier. À l'automne 2021, madame Dufour aurait proposé à l'ex-syndicaliste un poste de conseiller en relations de travail à la ville, s'il renonçait à se présenter à la mairie.

Or, un ex-candidat à la mairie aux élections de 2021, Serge Simard, affirme avoir reçu le même type de proposition de madame Dufour, à la même époque.

«Elle m'a demandé d'aller la rencontrer à son domicile, a dit M. Simard. Elle m'a demandé de me retirer, en échange de considérations futures. Je lui ai dit que ma candidature n'était pas à vendre »

«Je ne savais pas que c'était illégal», a-t-il ajouté.

Pour sa part, la Commission municipale enquête sur l'implication présumée de la mairesse dans le congédiement de l'ex-directeur général de la Société de Transport de Saguenay, Jean-Luc Roberge, qui a été congédié en 2022.

«Je vous demande de vous retirer de l'exécutif le temps de l'enquête», a renchéri M. Crevier après l'intervention de Mireille Jean. La ville l'a fait avec la greffière (NDLR.: Caroline Dion, congédiée par la ville au début de 2023) il n'y a pas si longtemps. »

Les deux conseillers ont aussi fait valoir que la mairesse avait expulsé le conseiller Michel Tremblay du comité exécutif, justement en raison d'éléments dévoilés devant le Tribunal administratif du Québec. Jean-Luc Roberge conteste son congédiement devant cette instance.

Julie Dufour a manifesté son intention de demeurer en poste, insistant sur les motifs ayant mené à l'expulsion de Michel Tremblay.

«M. Tremblay a profité d'avantages particuliers comme des panneaux électoraux pendant la campagne, s'est défendu la mairesse. Il y a des textos en preuve.»

Cette réponse a soulevé la colère de Michel Tremblay.

«Moi non plus, je n'ai pas été contacté par la Commission municipale, a-t-il rappelé. Vous m'aviez donné le conseil de me regarder dans le miroir. Je peux vous donner le même conseil aussi.»

À l'issue de la séance, le conseiller responsable des finances, Michel Potvin, a critiqué le comportement de M. Crevier.

«Il n'y a pas de texto, pas d'enregistrement et madame Néron porte plainte pour du ouï-dire. On n'est pas loin de la diffamation. Jean-Marc, s'il n'a pas de preuve, qu'il arrête de parler! », a-t-il tranché

Julie Dufour a catégoriquement nié avoir rencontré Serge Simard.

«Je l'invite à porter plainte et ça me fera plaisir de collaborer», a-t-elle conclu.