La température monte dans les classes

Tous les élèves étaient sur les bancs d'école en Mauricie et au Centre-du-Québec, mardi, malgré la chaleur accablante qui s'abat sur tout le Québec. La journée s'annonçait difficile dès la matinée pour les jeunes et les enseignements qui ne sont pas nombreux à profiter d'une climatisation en classe.

Pour les Centres de services scolaires de l'Énergie et Chemin-du-Roy, il n'était pas question de fermer les écoles. Par contre, la température a monté dans les classes. Une enseignante à fait parvenir des photos du thermomètre de sa classe qui affichait déjà 27 degrés à 10 heures. Trois heures plus tard, la température monte à 29. À 15h00, on atteignait près de 31 degrés.

Dans une cour d'école, sur l'heure du dîner, du personnel de l'établissement aspergeait les enfants d'eau, à l'aide de vaporisateurs. Ils prenaient également soin de vérifier si les jeunes avaient bu suffisamment d'eau.

«Ce sont des conditions inhabituelles. Alors, ça va durer quelques jours. Je fais confiance aux équipes-écoles», a dit le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville.

Les centres de services scolaires appliquent plutôt les recommandations de la Santé publique. S'assurer que tous les élèves ont accès à un point d'eau, limiter l'activité physique, et ouvrir les fenêtres, lorsque c'est possible, pour rafraîchir la classe.

Des enseignants ont même demandé aux parents des blocs réfrigérants et des débarbouillettes, puisque plusieurs élèves frôlaient le coup de chaleur.

La situation est complètement différente au Centre de services scolaire de la Riveraine. Presque toutes les écoles sont entièrement climatisées.

«Dans les écoles, la température est très raisonnable», a indiqué le directeur général du CSS de la Riveraine, Pascal Blondin.

Le Syndicat de l'enseignement des vieilles Forges espère voir la même chose dans les écoles de la Mauricie.

«Il devrait y avoir un courage politique pour avoir plus de climatisation dans les écoles. Il va falloir arrêter de penser à court terme», a soutenu le président du Syndicat de l'enseignement des Vieilles-Forges, Stéphan Béland.