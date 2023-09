Laisser la Banque du Canada «faire son travail»

Alors que plusieurs provinces ont imploré la Banque du Canada de ne plus hausser ton taux directeur, le premier ministre du Québec François Legault a affirmé qu’il ne voulait pas s’immiscer dans les décisions de l’organisation indépendante.

Une prise de position que partage et applaudit le vice-président aux politiques publiques du Conseil canadien des affaires, Robert Asselin.

«Je pense que de toute évidence, il a raison. Je trouve que les interventions des premiers ministres de l’Ontario, de Terre-Neuve et de la Colombie-Britannique, franchement, manquent de sérieux et de crédibilité», a-t-il déclaré, en entrevue à l’émission «Le Bilan».

M. Asselin tient à souligner l’importance du mandat indépendant de la Banque du Canada.

«Il faut les laisser faire leur travail», martèle-t-il.

En haussant son taux directeur, la Banque du Canada tente de remplir l’un de ses principaux objectifs en gardant l’inflation à 2%

«Historiquement, c’est très dur de ramener l’inflation élevée de 8 ou 9 % à 2%, donc il faut laisser le temps à la Banque de faire son travail», soutient Robert Asselin.

Les interventions de certains premiers ministres provinciaux sont considérées «mal placées» par l’expert et compliquent le travail de la Banque du Canada.

«Imaginez-vous si on devenait l’Argentine et qu’on ne contrôlait pas l’inflation et qu’on la gardait à 10, 12 ou 15% chaque année, parce que c’est trop pénible de monter les taux d’intérêt. On serait une économie de pelures de banane!» clame M. Asselin.

Celui-ci précise que la Banque du Canada a ciblé l’inflation à 2 % comme un objectif crucial à la suite d’études approfondies et que ce chiffre n’a rien d’arbitraire.

«La cible de 2 %, ça permet un taux d’emploi élevé dans l’économie, ça permet la croissance économique et ça permet à l’économie, à long terme, de grandir», explique l’expert.

