Le prix à la pompe va diminuer ou augmenter?

Après avoir vu le prix de l’essence augmenter durant l’été, les automobilistes devraient constater une baisse dans les prochaines semaines.

«On va changer vers l’essence d’hiver. Durant l’été, on doit ajouter des composantes qui sont plus dispendieuses. Ceci devrait faire baisser les prix à la pompe entre 5 et 6 cents», mentionne Dan McTeague, président pour l’Association des Canadiens pour l’énergie abordable.

Cependant, cette réduction devrait être de courte durée puisque l’Arabie Saoudite et la Russie ont annoncé vouloir maintenir la réduction de leur production d’ici la fin de l’année, ce qui risque de faire augmenter le prix à plus de deux dollars le litre.

Diesel

Pour ceux qui doivent acheter de l’essence diesel par contre, ils devront débourser davantage dans les prochaines semaines.

«La demande est très forte pour le diesel parce qu’à travers le monde, l’économie est fondée sur le transport et plusieurs des camions sont au diesel», mentionne Dan McTeague.

