Les Rolling Stones annoncent leur premier album studio en 18 ans

C'est confirmé : les Rolling Stones s'apprêtent à sortir leur premier album studio depuis 18 ans.

Intitulé Hackney Diamonds, ce nouveau disque sera le premier du groupe londonien depuis A Bigger Bang, sorti en 2005. Il s'agira également du premier album depuis la mort du batteur Charlie Watts en 2021.

Le groupe emblématique – qui se compose désormais de Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood – devrait donner tous les détails de ce projet et de sa sortie à Hackney, dans l'est de Londres, mercredi (6 sept. 23), lors d'une interview en direct avec l'animateur du Tonight Show, Jimmy Fallon. L'événement sera aussi diffusé en direct et en exclusivité sur YouTube.

« Hackney est peut-être au cœur de Hackney Diamonds, mais c'est un moment vraiment universel que nous voulons partager avec les fans du monde entier via YouTube », ont déclaré les Rolling Stones dans un communiqué.

Cette annonce fait suite à un teasing mené le mois dernier, au cours duquel le célèbre logo mettant en scène la bouche et la langue du groupe a été projeté sur des monuments de New York, Londres et Paris. Au moins une chanson de ce nouvel album devrait mettre en scène les deux membres restants des Beatles, Paul McCartney et Ringo Starr, a rapporté Variety.

L'événement organisé autour de Hackney Diamonds sera retransmis en direct sur YouTube mercredi.