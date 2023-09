L’insécurité alimentaire: une faim qui persiste dans l’ombre

Cher gouvernement,

C’est le retour en classe de nos enfants et tout le monde sait qu’un élève qui mange bien dispose des éléments physiologiques pour mieux apprendre.

Je tiens à attirer votre attention sur une problématique préoccupante qui affecte de nombreux Québécois: l'insécurité alimentaire.

Malgré la richesse de notre province, un nombre alarmant de personnes ne parviennent pas à accéder à une alimentation adéquate et nutritive.

Défi complexe

L'insécurité alimentaire au Québec est un défi complexe qui touche divers groupes de population, y compris les familles à faible revenu, les personnes vivant dans des régions éloignées, les personnes âgées et les travailleurs précaires. Cette situation est inacceptable et nécessite une action urgente.

Tout d'abord, il est crucial de renforcer les mesures de soutien existantes pour les personnes en situation d'insécurité alimentaire. Les banques alimentaires, les organismes communautaires et les soupes populaires jouent un rôle essentiel dans la distribution de denrées alimentaires, mais ils sont souvent confrontés à des ressources limitées.

Il est primordial de leur accorder un soutien financier adéquat pour répondre à la demande croissante.

De plus, il est essentiel de favoriser l'accès à des aliments frais et abordables pour tous les Québécois. Cela peut être réalisé en encourageant l'agriculture locale, en soutenant les coopératives agricoles et en promouvant les marchés de producteurs. Il convient également d'explorer des moyens d'améliorer la distribution des aliments dans les régions éloignées, en tenant compte des défis géographiques et logistiques.

Renforcer le soutien existant

Par ailleurs, l'éducation nutritionnelle doit être renforcée pour aider les individus à faire des choix alimentaires sains et équilibrés. Il est important de sensibiliser la population à l'importance d'une alimentation nutritive et de fournir des ressources éducatives accessibles à tous.

Enfin, il est crucial de travailler à la réduction de la pauvreté et de l'inégalité sociale, qui sont des facteurs sous-jacents de l'insécurité alimentaire. Cela nécessite l'adoption de politiques économiques et sociales inclusives, visant à créer des emplois décents, à augmenter les salaires et à renforcer les filets de sécurité sociale.

En conclusion, l'insécurité alimentaire au Québec est une réalité préoccupante qui nécessite une action concertée. En renforçant les mesures de soutien existantes, en favorisant l'accès à des aliments frais et abordables, en améliorant l'éducation nutritionnelle et en agissant sur les causes profondes de l'insécurité alimentaire, nous pouvons construire un Québec où chaque personne a accès à une alimentation saine et nutritive.

Marc Cloutier, ex-gestionnaire du milieu communautaire