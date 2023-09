Agressée sexuellement par Guy Cloutier: «Ma fille m’a sauvé la vie», confie Nathalie Simard au balado de Marie-Claude Barrette

«Ma fille m’a sauvé la vie», a confié Nathalie Simard à Marie-Claude Barrette dans une longue entrevue au balado Ouvre ton jeu. La chanteuse est revenue sur plusieurs moments difficiles de sa vie, dont la dénonciation de son agresseur et sa reconstruction personnelle.

Agressée sexuellement de l’âge de 11 à 18 ans par son impresario, Guy Cloutier – qui a été condamné à 42 mois de prison en 2004 –, Nathalie Simard affirme que l’élément déclencheur de sa dénonciation porte un nom: Ève. Sa fille.

«Si je n’avais pas dénoncé, je ne serais plus là», admet Nathalie Simard.

«Je ne regrette tellement pas. Même si cela a été un dur et long chemin, rempli de jugements, car j’ai été jugée», poursuit celle qui, à un certain moment, a tout perdu.

On a dit de l’artiste qu’elle avait «fait cela pour l’argent» et pour mousser sa carrière. On l’a traitée de menteuse, de profiteuse. «J’ai tout entendu, lu et vécu. Cela a aussi été lourd et difficile pour ma petite fille», explique-t-elle.

Son plus grand regret? Que sa fille ait parfois eu à jouer le rôle de la mère dans certains moments difficiles. «Cela n’aurait jamais dû arriver», dit-elle en pleurant.

Libre avec le mouvement #metoo

Nathalie Simard confie avoir véritablement recommencé à respirer et à vivre en 2017, avec l’arrivée du mouvement #metoo.

«J’ai vu que je n’étais pas toute seule. Je suis fière de l’avoir fait [dénoncer] pour les femmes, pour ma fille, pour tous les enfants. J’aurais tellement aimé que quelqu’un me guide et me mette en garde, use de prévention et de sensibilisation pour me dire: ce n’est pas correct, ça», dit celle qui a récemment été en vedette à l’émission Sortez-moi d’ici.

Après sa dénonciation pourtant, les moments éprouvants se sont multipliés pour la petite sœur de René Simard: entourage malsain, troubles alimentaires, boulimie, poursuites, relents de son traumatisme dans sa sexualité, surprotection de sa fille, relation toxique, difficulté à tomber enceinte...

«J’ai été malhabile, j’étais une jeune femme qui tentait de reprendre le contrôle de sa vie. J’ai tout perdu à me défendre, à tenter de sauver mon honneur. C’était l’enfer. On s’est retrouvé dans la rue», raconte-t-elle.

Aujourd’hui, la chanteuse et animatrice radio se dit heureuse de vieillir et de vivre une belle relation avec sa fille et son amoureux, et fière de sa force et de sa détermination.

«Je suis heureuse, mais je serai toujours une éternelle peureuse», ajoute l’artiste qui admet craindre que son bonheur s’arrête un jour.