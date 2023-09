Match Tinder: au lieu de voler son coeur... il part avec ses souliers

Une femme de New York en quête d’amour qui avait matché avec un homme sur Tinder a averti ses comparses faire preuve de vigilance sur les sites de rencontre après que son prince charmant se soit sauvé... avec ses souliers de grande marque.

«Mesdames de la ville de New York, soyez averties», a introduit la femme prénommée Lexus, dans une vidéo sur TikTok publiée samedi qui avait atteint plus d’un million de vues, selon ce qu’a rapporté le New York Post lundi.

Dans une série de vidéos, l’Américaine a relaté son périple pour récupérer ses souliers designer Tabis Mary-Jane, vendus à 990 USD, qu’elle avait précédemment reçus en cadeau de son père.

La femme a expliqué avoir invité Joshua, 23 ans, qu’elle avait rencontré sur Tinder et Hingem à son appartement après un premier rendez-vous. Mais après son départ, elle aurait remarqué la disparition de ses souliers, dont ils avaient précédemment discuté.

Sauf que juste avant de partir, l’homme aurait prétexté vouloir montrer une liste de lecture Spotify sur le cellulaire de la femme pour supprimer ses profils, son numéro de téléphone et l’historique de ses appels de l’appareil, pour qu’elle ne puisse pas le retracer.

Heureusement, après que la vidéo sur TikTok soit devenue virale, des internautes auraient aidé la femme à retracer le voleur. Entre-temps, ce dernier aurait offert les souliers à sa conjointe, qui les portait fièrement sur Instagram.

«Je lui ai envoyé une capture d’écran de sa blonde qui portait mes Tabis. Plusieurs heures plus tard, il m’a répondu en disant “d’accord, tu m’as eu”, aurait-elle poursuivi selon le New York Post. Je suis juste une fille qui veut récupérer ses souliers.»

L’homme aurait finalement accepté de les lui rendre sans tarder, et elle les aurait récupérés dès le lendemain, selon une autre vidéo.