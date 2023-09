Retards sur la Rive-Sud: C’est la faute au REM, selon EXO

Le transport en commun, une pratique écologique vient aussi avec son lot de problèmes. Parlez-en aux utilisateurs des autobus de EXO, l’agence métropolitaine de transports qui dessert les rives nord et sud de Montréal. Les retards s’accumulent sur certains circuits, tout comme les frustrations chez bien des utilisateurs.

Au micro de Benoît Dutrizac, via QUB radio, le porte-parole d’EXO, Éric Edström, a tenu à calmer le jeu. Il faut dire que cela fait presque un mois que la refonte des services est complétée, et déjà, une pétition circule pour ramener les anciennes lignes de La Prairie et Candiac.

«Avec le REM, on n’avait pas le choix de faire des modifications», a dit M. Edström.

Écoutez toutes les explications d’Éric Edström, le porte-parole d’EXO, au micro de Benoît Dutrizac, via QUB radio: