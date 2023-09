Temps chaud et humide: des records de chaleur fracassés au Québec

Le beau temps a finalement pointé son nez lors du long week-end de la fête du Travail et plusieurs records de chaleur ont été battus lundi et mardi.

Les villes de Shawinigan, New Carlisle, Baie-Comeau, Havre-Saint-Pierre et Natashquan ont toutes battu leur record de température maximale pour un 4 septembre.

Alors que Havre-Saint-Pierre et Natashquan ont répété l’exploit mardi, la ville de La Tuque s’est jointe au club au retour de la longue fin de semaine. Toutefois, les nouveaux records pour la journée du 5 septembre ne seront officialisés qu’à la fin de la journée.

Quelques records de chaleur ont été battus hier le 4 septembre. #meteoQC pic.twitter.com/eX0IalmIkA — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) September 5, 2023

Ce qui est inhabituel c’est surtout la combinaison chaleur et humidité qui frappe l’est du Canada en septembre, selon Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada.

«Ce qui rend la situation exceptionnelle, c’est l’humidité qui s’ajoute. D’autant plus qu’on n’a pas eu beaucoup de temps chaud et humide cet été», a-t-il précisé en entrevue avec l’Agence QMI.

Le météorologue a souligné que les journées de mardi et de mercredi seront les plus chaudes de cette vague de chaleur. D’autres records pourraient donc être fracassés cette semaine.

Le temps restera chaud et humide sur une bonne partie du Québec jeudi et vendredi avant que les températures ne baissent samedi et dimanche.

«On verra un retour aux normales de saison pour le début de la semaine prochaine», a ajouté M. Legault.

Voici les nouveaux et anciens records

Shawinigan: 29,4 °C (nouveau record); 28,9 °C (ancien record de 1971)

New Carlisle: 25,7 °C (nouveau record); 24,7 °C (ancien record de 2020)

Baie-Comeau: 28,0 °C (nouveau record); 24,5 °C (ancien record de 2018)

Havre-Saint-Pierre: 23,6 °C (nouveau record); 21,1 °C (ancien record de 2008)

Natashquan: 23,9 °C (nouveau record); 21,7 °C (ancien record de 1932)