Un outil chirurgical gros comme une assiette oublié dans son abdomen pendant 18 mois

Un outil chirurgical de la taille d’une assiette a été découvert dans l’abdomen d’une femme plus de 18 mois après son accouchement par césarienne, à Auckland City, en Nouvelle-Zélande.

L’affaire a été révélée publiquement en raison du rapport de la commissaire néo-zélandaise à la santé publié lundi.

L’objet «oublié» dans le ventre de la femme est un «écarteur Alexis», ou AWR, qui peut mesure 17 centimètres de diamètre. Il a été laissé dans le corps de la femme après la naissance de son bébé par césarienne en 2020.

L'AWR est un dispositif en forme de cylindre doté d’un film translucide, qui peut se rétracter. Il est utilisé pour retirer les bords d'une plaie pendant une intervention chirurgicale, rapporte CNN.

La femme a souffert de douleurs chroniques pendant des mois et a subi plusieurs examens. Des radiographies ont même été prises, mais l’objet n’y était pas visible.

À un moment, la douleur est devenue tellement intense qu’elle a dû se rendre aux urgences. C’est à ce moment, soit 18 mois plus tard, que l’outil a été découvert grâce à un scan abdominal. Il a été retiré à ce moment.

photo tirée du site appliedmedical

Le conseil de santé de l’hôpital a initialement affirmé qu'une infirmière d'une vingtaine d'années qui s'occupait de la femme pendant la césarienne n'avait pas fait preuve de compétences et de soins raisonnables envers la patiente.

Le rapport explique que la femme a eu une césarienne qui était prévue en raison d’inquiétudes concernant le placenta praevia, qui survient lorsque le placenta recouvre complètement ou partiellement l'ouverture de l'utérus.

La commissaire McDowell a recommandé au conseil de santé du district d'Auckland de présenter des excuses écrites à la femme et de réviser ses pratiques lors de chirurgies en incluant les AWR dans le décompte chirurgical des instruments.

Des mesures supplémentaires pourraient être prises contre l’hôpital.

«Au nom de notre service de santé des femmes à Te Toka Tumai Auckland et Te Whatu Ora, je voudrais dire à quel point nous sommes désolés pour ce qui est arrivé à la patiente et reconnaître l'impact que cela aura eu sur elle et sa whānau [famille]», a déclaré le Dr Mike Shepherd, directeur des opérations de l’hôpital par communiqué.

«Nous souhaitons assurer au public que de tels incidents sont extrêmement rares et nous restons confiants dans la qualité de nos soins chirurgicaux et de maternité.»