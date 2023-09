Un Palestinien tué par des soldats israéliens

Un Palestinien a été tué par des tirs de soldats israéliens lors d'affrontements nocturnes dans un camp de réfugiés de Cisjordanie occupée, a indiqué mardi le ministère de la Santé.

«Ayed Samih Khaled a été tué par des balles de l'occupation (Israël, NDLR) dans la tête», a déclaré le ministère.

L'armée israélienne n'a pas encore communiqué sur cette information.

D'après les habitants du camp de Nour Chams, en bordure de Tulkarem, en Cisjordanie, l'armée israélienne est arrivée sur place autour de minuit (21 h GMT lundi).

«Rapidement après leur arrivée dans le camp, des affrontements ont éclaté entre des activistes et des soldats», a expliqué un habitant à l'AFP, sans souhaiter être nommé pour des raisons de sécurité.

«L'armée est arrivée avec des bulldozers pour détruire des routes du camp», a-t-il poursuivi.

Des installations sportives du camp ont été fortement endommagées lors du raid d'après un photographe de l'AFP sur place.

Les violences liées au conflit israélo-palestinien se sont multipliées en Cisjordanie depuis le début de l'année dernière, et plus fortement encore ces derniers jours.

Depuis le début de l'année, les violences liées au conflit israélo-palestinien ont coûté la vie à au moins 226 Palestiniens, 32 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles.

Ce bilan inclut, côté palestinien, des combattants et des civils, et côté israélien, en majorité des civils et trois membres de la minorité arabe.