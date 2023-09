La décision de fermer les écoles dans certaines régions en raison de la chaleur accablante fait réagir l’ancienne députée péquiste, Elsie Lefebvre.

• À lire aussi: «Des petits fours»: apprendre et enseigner à 31 degrés Celsius

• À lire aussi: D’autres écoles annoncent leur fermeture en raison de la chaleur

• À lire aussi: 1331 profs toujours manquants

«On est allé beaucoup trop vite pour fermer les écoles. Je sais qu’il n’a pas d’air climatisé et dans certaines classes au 3e étage, on doit suffoquer, mais si l'on commence à fermer les écoles chaque fois qu’il fait chaud, il y a d’autres pays où il fait beaucoup plus chaud, on n’y arrivera pas», explique Elsie Lefebvre.

Une opinion qui n'est aucunement partagée par son collègue de «La Joute», Thomas Mulcair.

Il croit plutôt qu’une décentralisation des décisions est une bonne chose puisque ce sont les Centres de services scolaires qui sont dans la meilleure posture pour protéger les élèves et les enseignants.

«On est rendu avec des Centres de services scolaires, ce n’est pas vrai que Québec va commencer à diriger chaque école [...] Un enfant de sept ans dans une salle de classe qui n’a pas de fenestration et pas d’air climatisé, on est en train de lui dire oui je comprends qu’avec le soleil il fait 47 degrés, mais il va falloir rester là. Le Centre de service scolaire connait ses écoles, c’est à lui de prendre les décisions. Je les appuie à 110 mph de fermer les écoles», dit l'ancien chef du Nouveau Parti démocratique.

Finalement, Mathieu Bock-Côté a voulu mettre en garde les dirigeants de ne pas commencer à adoucir les critères trop rapidement parce que cette situation reste exceptionnelle.

«Je crois que les décisions comme celle-ci doivent être prises au plus bas niveau. Dans telle école, on considère que la situation est à un point extrême que ce n’est pas possible. Ensuite, on ne doit pas développer un abus de la fermeture des classes parce qu’on ne finit toujours pas par trouver des raisons dans une société très sanitaire. Je m’inquiète que l’on trouve toujours de nouvelles raisons de fermer», mentionne le chroniqueur politique.

Voyez l’échange complet dans la vidéo ci-dessus.