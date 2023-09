Autoroute Dufferin-Montmorency: le boulevard urbain attendra la phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain

Il faudra attendre de voir ce que nous réserve la quatrième et dernière phase de la promenade Samuel-De Champlain pour savoir si l’autoroute Dufferin-Montmorency sera transformée en boulevard urbain.

C’est du moins ce qu’a expliqué la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, en marge d’une annonce sur la sécurité routière.

«S’il y a une nécessité d’avoir un réaménagement de Dufferin dans le cadre de la phase 4 Samuel-De Champlain, moi, je suis très ouverte», a-t-elle signalé.

Après avoir laissé tomber en mai 2022 que son parti «n’avait pas pris d’engagement formel de faire la phase 4» – ce qui lui avait valu de vives critiques –, Mme Guilbault nourrit maintenant l’ambition d'en faire un succès égal à celui obtenu cet été avec la troisième portion de la promenade, avec sa plage et son miroir d’eau.

«Moi, je veux qu’on ait une belle phase 4 qui suscite autant d’excitation que la phase 3 qu’on vient d’inaugurer», a soutenu la vice-première ministre, mercredi.

Appel de propositions

Dans une entrevue accordée récemment au Journal, le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, a confié qu’un «concours d’idéation» sera bientôt lancé par la Commission de la capitale nationale du Québec.

Réservé aux experts, cet exercice permettra de rêver à une phase 4 que M. Julien veut plus audacieuse que la série de belvédères et de percées visuelles imaginée il y a quelques années sur les battures de Beauport, dans le littoral est de Québec.

«La façon dont on veut le travailler, a précisé Mme Guilbault, c’est vraiment d’avoir des propositions de projets, de présenter ça aux gens, puis qu’ensemble, les gens de Québec, on se choisisse un projet qui nous emballe, qui nous stimule, et s’il y a une nécessité de réaménager le boulevard en conséquence, nous, on est très ouverts.»

En juin dernier, les trois partis d’opposition et la santé publique régionale ont joint leurs voix aux citoyens qui se sont mobilisés pour réclamer la transformation de l’autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard urbain, notamment en raison des accidents qui y sont survenus.