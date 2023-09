Le gouvernement du Québec souhaite que les citoyens délaissent de plus en plus la voiture pour réduire le parc automobile de moitié.

D’ailleurs, une majorité de Québécois (58 %) souhaite un encadrement plus sévère des publicités de VUS et camions légers, selon un récent sondage, mené par la firme Léger pour le compte d’Équiterre.

Emmanuelle Latraverse trouve également que plusieurs citoyens peuvent en faire davantage puisqu’ils possèdent un véhicule qui ne correspond pas à leur besoin.

«Je comprends qu’il y a des gens qui ont besoin de VUS, mais ce n’est pas tout le monde qui a des VUS qui en a besoin. Et aller s’acheter des VUS électriques pour se donner bonne conscience, c’est comme boire du Coke zéro à la place de boire du vrai Coke», dit-elle.

Elle ajoute que souvent certains automobilistes prennent des décisions sur le choix de leur prochain véhicule pour quelques sorties par année.

«On achète des VUS pour la fois dans le mois qu’on en a besoin et le reste du temps on pollue plus», souligne-t-elle.

Cependant, ce n’est pas une opinion partagée par Marc-André Leclerc. Il pense que la majorité des gens qui possèdent ce type de véhicule un peu plus gros en ont réellement besoin.

«Si je n’avais pas besoin d’un VUS, je n’en achèterais pas. Les gens qui s’achètent un VUS qui ont de petites familles, c’est parce qu’ils ont besoin de ce véhicule», explique-t-il.

Un argument rejeté par la chroniqueuse politique.

«Sais-tu tout ce que tu peux mettre dans une Mazda 3 (...) Des petites voitures peuvent être très légères et il y a plein de trucs maintenant pour la fois dans le mois que tu as besoin d’un peu plus d’espace comme une boite dessus parce que la vérité c’est sur les autoroutes la majorité des fois que l’on utilise nos VUS, on est seul dans le véhicule et le coffre est également vide», mentionne-t-elle.

