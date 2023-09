Ce dimanche: des vedettes au pied carré à «La rentrée TVA»

PHOTO FOURNIE PAR TVA

Céline Bonnier, Noémie O'Farrell et Marie-Joanne Boucher sur le plateau de «La rentrée TVA». Les trois comédiennes et amies sont les idéatrices et les principales vedettes de la nouvelle série annuelle «Sorcières», dont les deux premiers épisodes seront diffusés le lundi 11 septembre, à 20 h et à 21 h, à TVA.