«CHOM5KY vs CHOMSKY: une curieuse conversation sur l'IA»: Noam Chomsky à l’ONF en intelligence artificielle

À mi-chemin entre une expérience immersive, un jeu et une occasion de se familiariser avec l’intelligence artificielle, l’installation CHOM5KY vs CHOMSKY: une curieuse conversation sur l'IA de l’ONF propose, depuis mercredi, de dialoguer avec un faux Noam Chomsky.

En cette ère de ChatGPT, de la mise en ligne d’une fausse chanson de Drake et The Weeknd et, à Hollywood, de grève des scénaristes qui désirent que le recours à l’intelligence artificielle soit strictement encadré, l’IA demeure une technologie mal comprise.

Créée par Sandra Rodriguez, réalisatrice, productrice et chargée de cours au Massachusetts Institute of Technology (MIT), l’installation de réalité virtuelle présentée dans les locaux montréalais de l’organisation a donc pour but d’«ouvrir des conversations», a-t-elle souligné à l’Agence QMI.

Réalisée par l’ONF en coproduction avec Schnelle Bunte Bilder, avec le soutien du Medienboard Berlin-Brandenburg et avec l’accord de Noam Chomsky, professeur, philosophe, activiste et auteur américain qui est l’intellectuel dont les propos ont été les plus numérisés, l’installation met des groupes de quatre participants, casques sur la tête, face à Chom5ky, son double robotique dans un univers de réalité virtuelle qui ressemble à la fois à un désert et à un jeu de construction.

Photo Tommi Aittala fournie par l’ONF

L’expérience de 25 minutes se déroule en plusieurs étapes, n’importe quelle question pouvant être posée à Chom5ky, ses réponses étant générées et puisées dans les archives numérisées et filtrées par «10 systèmes d’intelligence artificielle». Les participants sont également invités à participer à un petit jeu de collaboration dans l’univers de réalité virtuelle.

«La première leçon subtile de l’expérience est que les participants sont curieux. Plus ils sont curieux, plus ils découvrent d’autres aspects. Et, en même temps, plus la curiosité est poussée, plus cela génère des questions, a ajouté Sandra Rodriguez. Le grand legs de Noam Chomsky est de nous rappeler que nous avons une capacité très difficile à reproduire par l’intelligence artificielle qui est la capacité à l’émerveillement, à briser les choses, à chercher la limite.»

Les interrogations et réflexions de Noam Chomsky nous poussent à réfléchir à la pertinence de l’IA, son encadrement, la définition d’«humain», l’unicité de chaque individu, etc., autant de sujets qu’il devient nécessaire d’aborder collectivement.

Photo Tommi Aittala fournie par l’ONF

Expérience troublante, CHOM5KY vs CHOMSKY: une curieuse conversation sur l'IA poursuivra ensuite sa route à Toronto, puis dans le reste de l’Amérique du Nord et l’Europe après avoir été amorcée à Berlin.

L’installation CHOM5KY vs CHOMSKY: une curieuse conversation sur l'IA est présentée du 6 septembre au 15 octobre 2023 à l’Espace ONF, 1500 rue Balmoral à Montréal. Les billets peuvent être réservés ici.