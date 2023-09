Pour la première édition du combat des circulaires cette année, une épicerie s’est démarquée grâce aux produits locaux très abordables.

«Super C a pris une petite longueur d’avance sur les récoltes du Québec. On a une plus grande variété à très bon prix de fruits et légumes du Québec», mentionne Jean-François Gagné-Bérubé, fondateur Glouton.

«On est dans les récoltes du Québec. Le céleri est à un dollar. On se rappelle du céleri à six dollars il y a deux ans, mais ce n’est pas le cas cette semaine parce que nous avons du céleri à un dollar et nous n’avions pas vu ce prix depuis un an», souligne le spécialiste.

Chez Maxi, il y a un rabais important sur les tomates.

«On n’a jamais vu plus bas que ce prix-là, donc c’est une très belle aubaine. Par contre, ce sont des tomates des champs. On s’est habitué aux belles tomates des serres que l’on voit souvent au Québec. Les tomates des champs sont un peu plus imparfaites, mais il y en a beaucoup qui disent qu’elles sont plus goûteuses», explique celui qui a fondé Glouton qui se spécialise en évaluation des prix des circulaires.

«La laitue Iceberg, c’est un classique. On l’aime beaucoup pour sa texture. On n’a pas vu de meilleur prix depuis un an. La seule fois que nous avons vu ce prix c’était de la laitue importée des États-Unis, mais cette fois-ci c’est de la laitue du Québec», dit-il.

Le populaire segment est présenté chaque semaine les mercredis à 18h30.

Ça vaut la peine?

Filet de saumon à 8,99$ chez Super C

«C’est un très bon prix, mais il n’est pas rare.»

Tomates en dés Aylmer à 2 pour 3$ chez Super C

«Les seules fois que l’on va voir moins cher c’est quand il y a une grosse promotion sur les marques privées. Pour des tomates canadiennes, ça vaut la peine cette semaine».

Poulet Crapaudine Houston à 3,99$/lb chez Maxi

«On parle des fois de taxes de simplicités quand on est amené à payer un peu plus pour quelque chose qui va nous simplifier la vie, ça c’est un très bon exemple. C’est plus facile, mais on le paie deux fois plus cher.»

Jus Oasis (40 x 200 ml) à 11,99$ chez Maxi pour les membres

«C’est un bon prix. Depuis le mois d’aout c’est la troisième fois que l’on voit ce prix-là, mais avant on voyait uniquement le produit à 12,99$ en rabais chez Maxi.»

Lait au chocolat 1L à 1,50$ chez Maxi

«1,50$ c’est une très belle aubaine, mais on l’a déjà vu moins cher»

Bœuf pour fondue chinoise à 4,49$ chez IGA pour les membres

«C’est une aubaine que l’on voit normalement dans le temps des fêtes, donc c’est une belle aubaine ça c’est certain»

Asperges (325g) à 5,99$ chez IGA

«Il faut vraiment avoir envie de manger des asperges pour les acheter à ce prix-là»

Poulet pané Flamingo (680g) à 7,77$ chez Maxi

L’équipe de l’émission «à vos affaires» a voulu partager ce prix puisque chez Provigo le même format est affiché à 14,99$.