Controverse: des tampons gratuits offerts... dans des toilettes pour hommes

Des tampons offerts gratuitement dans des toilettes pour hommes au Bureau du conseil médical général du Royaume-Uni à Londres ont causé la controverse mardi, tandis que le bâtiment possèderait déjà des toilettes unisexes.

«Les employeurs sont tenus de fournir des toilettes non mixtes, et ce n'est pas une installation non mixte si vous autorisez les personnes du sexe opposé à entrer. Lorsque vous disposez de toilettes pour femmes, hommes et unisexes, vous avez répondu à tous les besoins», a martelé mardi Helen Joyce de Sex Matters, un organisme britannique qui milite pour clarifier les lois et politiques entourant le sexe d’un individu, au «Telegraph».

La présence de produits sanitaires féminins gratuits, remboursés par les taxes, à côté d'urinoirs dans les toilettes pour hommes du Bureau du conseil médical général britannique (GMC) a soulevé de nombreuses protestations cette semaine, tandis que plusieurs ont qualifié la situation de «complètement ridicule», selon le média britannique.

«Nous sommes une organisation inclusive, et nous voulons répondre aux besoins des collègues et des visiteurs qui viennent dans nos bureaux», aurait répondu un porte-parole du GMC, en confirmant que les produits étaient offerts dans les trois types de toilettes.

En juillet dernier, une situation similaire avait mené à l’ouverture d’une enquête du côté du département de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales du gouvernement britannique, qui offrait également des tampons et des pads dans ses toilettes pour hommes.

«Les hommes n’ont pas de règles et n’ont pas besoin de tampons. Si des femmes utilisent les toilettes des hommes, alors il faudrait rappeler que la réglementation sur le lieu de travail [...] Les hommes méritent de l'intimité dans leurs toilettes, tout comme les femmes», a réagi de son côté un porte-parole de l’organisation Conservatives for women.