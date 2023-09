Des frais de 7$ pour entrer à Venise dès l’an prochain

La Ville de Venise lance un projet-pilote et demandera 5 euros (7$ canadiens) à ses visiteurs pour entrer sur son territoire dès l’an prochain.

Cette mesure, qui sera appliquée lors des 30 jours les plus occupés de l’année à tous les touristes âgés de 14 ans et plus, a pour objectif d’améliorer la cohabitation entre les résidents et les visiteurs, rapporte Reuters.

Venise ne compte pas faire de profit avec ces frais, qui devraient rapporter juste assez pour couvrir les coûts de son déploiement.

Les dates exactes de sa mise en place ne sont pas encore connues tout comme la façon dont les visiteurs devront s’acquitter de ces frais.

Le nombre élevé de touristes constitue un danger pour la fragile municipalité.

En juillet, l’UNESCO a recommandé que Venise soit ajoutée à la liste du patrimoine mondial en danger, indiquant que la Ville ne ferait pas assez pour se protéger.