Coût de la construction: plus de flexibilité sur les chantiers accroîtrait la productivité de 10%

Alors que Québec s’apprête à «moderniser» le secteur de la construction, les entrepreneurs veulent plus de flexibilité sur les chantiers, afin de baisser le coût de construction des condos, hôpitaux et autres projets.

Le Québec pourrait économiser jusqu’à 10% des heures travaillées en assouplissant la réglementation actuelle, selon l’Association de la construction du Québec (ACQ), qui dévoilait une étude en ce sens mardi.

En permettant à des travailleurs d’effectuer des tâches qui ne sont pas spécifiquement incluses dans la définition de leur métier, l’industrie de la construction pourrait économiser près d’une heure sur 10, ce qui diminuerait la facture refilée aux clients commerciaux et aux gouvernements.

«Cette proposition pourrait avoir un impact significatif sur la productivité dans notre industrie, sans faire disparaître un seul des métiers actuels», précise Jean-François Arbour, président de l’ACQ.

Découragé par les règles actuelles

Un ancien entrepreneur, qui préfère garder l’anonymat, raconte qu’il a décidé de changer de métier tellement la lourdeur des règlements nuisait à son entreprise.

«On est l’endroit au monde où c’est le plus compliqué. Sur un chantier, si mon charpentier menuisier veut être gentil et qu’il prend la truelle du tireur de joints à côté de lui pour réparer un petit bout de mur qu’il vient d’accrocher, et mettre un peu de plâtre, je risque de recevoir une amende de 10 000$ ou 12 000$ par la CCQ!», raconte-t-il.

Les amendes de ce genre se sont multipliées depuis quelques années, dit-il. Et ce manque de flexibilité finit par allonger la durée des travaux et augmenter les coûts.

«On a tellement compartimenté les métiers de la construction que le travailleur qui pose le linoléum dans la cuisine ne peut pas poser un dosseret en céramique», souligne pour sa part Gabriel Giguère, analyste en politiques publiques à l’IEDM. «En ayant sept métiers réglementés, plutôt que 25, l’Ontario permet aux travailleurs d’être plus polyvalents, ce qui accélère la cadence de la construction», ajoute-t-il.

La compétence avant la flexibilité

Du côté syndical, on soutient que la réglementation est déjà permissive quant aux tâches que les travailleurs peuvent accomplir, et qu’il importe avant tout que les employés soient compétents.

«La polyvalence requiert d’abord de bien connaître au départ son propre métier. Il existe déjà des moyens d’avoir de la flexibilité, mais cela doit passer par l’assurance de la compétence au départ», avait confié Éric Boisjoly, directeur général de la FTQ-Construction, au Journal en mai dernier. «C’est important pour que ce que l’on construit soit de qualité et durable», disait-il.

Rendez-vous cet automne

Le ministre du Travail, Jean Boulet, prévoit déposer sa réforme de l’industrie de la construction cet automne. Le décloisonnement est justement au menu, dans le but de rendre plus polyvalents les travailleurs et de réduire les délais dans les chantiers de construction, dit-il.

Lors de l’annonce du dépôt de son projet de loi, il a toutefois souligné qu’il ne songeait pas à fusionner certains métiers pour en avoir moins, comme c’est le cas en Ontario.