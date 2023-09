Esprit-Saint: un logement à bas prix proposé pour sauver l’école primaire

La municipalité d’Esprit-Saint, dans le Bas-Saint-Laurent, compte proposer à bas prix un logement pour une famille, afin de sauver sa seule école primaire, qui se retrouve en péril puisqu’il faudrait y inscrire un enfant supplémentaire.

Le Centre de services scolaires (CSS) des Phares devra se réunir d’ici la fin du mois de septembre pour pousser la réflexion à ce sujet.

Mais la localité n’a pas l’intention d’attendre la décision du CSS. Elle compte attirer immédiatement de nouvelles familles pour assurer la pérennité de l’école.

Pour se faire, elle a réservé un logement destiné à une famille avec un enfant d’âge scolaire. Malgré le contexte de la crise du logement, le tout demeure abordable avec un 4 1⁄2 proposé à seulement 480$ / mois.

«On veut assurer la pérennité de notre école, on pense à long terme. Même l’an prochain, on pense à une halte-garderie dans notre centre des loisirs. Ça va être [communautaire]», a lancé le maire d’Esprit-Saint, Langis Proulx.

«[Le dossier de l’école] est le dossier le plus important», a ajouté Stéphane Proulx, agent de vitalisation. Une communauté sans école n’est pas une communauté.

Fermer l’école de la Colombe serait un non-sens selon la Coalition Urgence Rurale du Bas-Saint-Laurent. Bien qu’elle admette qu’il n’y ait que 19 élèves présentement inscrits-un de moins que le quota minimal-elle soutient que l’école comptera 24 élèves l’an prochain et 25 en 2025.

«On ne comprend pas l’intérêt de fermer l’école, se plaint Martin Gagnon. On se doute pourquoi, parce qu’on sait qu’il manque de professeurs et les budgets sont restreints. Mais le gouvernement ne peut pas dire qu’il veut faire la vitalisation des milliers ruraux, et de l’autre côté fermer les écoles».