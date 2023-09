Fraude alléguée d'un million $: cet ex-cadre du Collège Lionel-Groulx arrêté par l'UPAC

L’Unité permanente anticorruption (UPAC) a arrêté mercredi matin un ex-cadre du Collège Lionel-Groulx, à Sainte-Thérèse, qui est soupçonné d’avoir fraudé l’association étudiante de l’établissement pour près d’un million de dollars.

Notre Bureau d’enquête a appris que Éric Boily, ancien coordonateur à la vie étudiante du cégep, devra faire face à des chefs d’accusation de fraude et d’abus de confiance.

«On évalue la fraude à près d’un million de dollars», dit Mathieu Galarneau, porte-parole de l’UPAC.

Selon nos informations, les faits reprochés à l’ex-cadre de l’institution d’enseignement se seraient déroulés entre janvier 2011 et avril 2018.

M. Boily avait défrayé la manchette en octobre 2017, lorsque notre Bureau d’enquête avait révélé des dépenses inappropriées d’environ 9000 $ sur une carte de crédit du cégep qui lui était associée.

Des achats d’alcool, de billets au Centre Bell et de produits d’épicerie avaient notamment été faits avec cette carte de crédit, entre juin et octobre 2016. Au moment où les dépenses ont été effectuées, il éprouvait des problèmes personnels et avait même déclaré faillite.

Il niait

Le cégep avait alors une enquête interne et ce cadre était parti en congé de maladie à l'automne 2016, ce qui avait ralenti les procédures.

M. Boily, à qui nous avions parlé en 2016, avait alors soutenu qu'il avait lui-même signalé en novembre 2016 des dépenses irrégulières. Il nous avait alors précisé que différentes personnes avaient accès au numéro de carte de crédits.

«Est-ce qu'il y a eu une fraude?», avait-il suggéré avant de préciser que la carte était dans le tiroir de son bureau et que d'autres personnes auraient pu y avoir accès.

M. Boily avait aussi nié avoir fait ces dépenses. «C'était [des dépenses] pendant la période d'été, ce n'est pas normal», avait-il assuré.

Congé de maladie et départ

Au terme de l'enquête, M. Boily avait quitté son poste à l’automne 2019. Le cégep avait alors refusé de confirmer s’il était parti de son propre chef ou s’il avait été congédié. M. Boily nous avait confirmé avoir empoché une prime de départ et nous avait déclaré au téléphone n’avoir même jamais reçu de demande de remboursement de la part de la direction de l'établissement.

De son côté, le cégep nous avait refusé l'accès aux conclusions de son rapport d'enquête et avait refusé de répondre à plusieurs questions du Journal.

Selon Mathieu Galarneau, l’enquête policière qui visait Éric Boily a été réalisée en collaboration avec la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et la Sûreté du Québec, après avoir été prise en charge par l’UPAC en novembre 2021.

M. Boily doit être interrogé mercredi pendant une partie de la journée, et devra comparaître le 26 septembre prochain au palais de justice de Saint-Jérôme.

Plus de détails à venir...