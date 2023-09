Israël dévoile un «butin» de guerre datant de l'Empire romain

Israël a dévoilé mercredi à Jérusalem des armes datant de l'époque romaine découvertes cet été dans une grotte du désert de Judée, une trouvaille «sans précédent», s'est félicité un responsable.

«C'est une découverte unique et importante, sans précédent en Israël», a déclaré Eitan Klein, directeur adjoint du département de l'Autorité israélienne des antiquités (AIA), devant quatre épées et un pilum, une sorte de petit javelot, vieux de 1 900 ans et dont il a souligné «l'excellent état».

Les objets ont été trouvés en juin dans le cadre d'un projet d'étude du désert de Judée, dans l'une des centaines de grottes fouillées ces dernières années dans une zone proche de la réserve naturelle d'Ein Gedi, sur les bords de la mer Morte, a expliqué l'AIA.

La localisation précise n'a pas été révélée par crainte de «pillages», a-t-elle ajouté en marge de la présentation.

Le désert de Judée se trouve aujourd'hui à cheval sur Israël et la Cisjordanie occupée. Une porte-parole de l'AIA a assuré que la trouvaille avait été faite en territoire israélien.

«Nous pensons (que ces armes) ont été utilisées pendant la rébellion de Bar Kokhba», a déclaré M. Klein, faisant référence à la dernière des guerres judéo-romaines, au IIe siècle après JC.

Selon lui, les armes auraient été saisies par des Juifs de Judée sur des soldats romains, et auraient constitué un «butin».

«Nous commençons à peine à comprendre ce que (cela) pourrait être,» a souligné Guy Stiebel, professeur à l'université de Tel-Aviv et spécialiste de l'Empire romain.

«Il ne s'agit pas seulement des Juifs, il s'agit des Romains, il s'agit de tout l'Empire romain, et l'Histoire est une chose complexe, et nous devons être patient et étudier (ces armes) petit à petit».