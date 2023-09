La Corée du Nord annonce la visite d'une délégation chinoise de haut niveau à Pyongyang

Une délégation de hauts responsables chinois se rendra en Corée du Nord cette semaine pour assister aux célébrations du 75e anniversaire de la fondation du pays, a annoncé jeudi l'agence officielle KCNA.

Pyongyang, qui célèbre les 75 ans de la proclamation de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) le 9 septembre, a déjà indiqué qu'il organiserait une parade militaire pour marquer l'événement.

Une délégation menée par le vice-premier ministre chinois Liu Guozhong «se rendra en RPDC pour participer aux célébrations du 75e anniversaire» du pays «à l'invitation» du parti et du gouvernement nord-coréens, a déclaré KCNA.

Pékin est depuis longtemps l'allié et le bienfaiteur économique le plus important de la Corée du Nord, leur relation ayant été forgée dans le bain de sang de la guerre de Corée dans les années 1950.

La Corée du Nord - sous le coup de sanctions internationales en raison de ses programmes balistique et nucléaire interdits - s'est encore davantage isolée du monde extérieur depuis le début de l'année 2020, date à laquelle elle a fermé ses frontières en réponse à la pandémie de COVID-19.

Mais après trois ans d'isolement provoqué par la COVID-19, de plus en plus de signes indiquent que Pyongyang pourrait se montrer plus souple en ce qui concerne les contrôles aux frontières.

Le premier vol commercial international de la Corée du Nord depuis trois ans a atterri à Pékin le mois dernier et Pyongyang a également autorisé une délégation d'athlètes à participer à une compétition de taekwondo au Kazakhstan en août.

Cette nouvelle visite intervient moins de deux mois après que des délégations chinoises et russes de haut niveau se sont rendues à Pyongyang.

En juillet, ils ont assisté à un défilé militaire dans la capitale nord-coréenne, ce qui fait d'eux les premiers dignitaires étrangers à venir dans le pays depuis des années.

La délégation chinoise était alors dirigée par le membre du Bureau politique du parti communiste chinois Li Hongzhong. Pendant le défilé, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est tenu entre Li et le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, qui était également en visite dans le pays.

Lundi, la Maison-Blanche a affirmé que Kim Jong Un avait l'intention de se rendre en Russie pour discuter de ventes d'armes avec le président russe Vladimir Poutine.