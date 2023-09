SAINT-PAULIN - Avec un chef intérimaire, au plus bas dans les sondages et toujours sans plan de relance, le Parti libéral du Québec se défend d’être au neutre et dans l’attente. Bien qu’il peine à proposer des idées concrètes, Marc Tanguay promet d’être plus combatif et assure que sa formation réussira à se démarquer cet automne.

Les propositions viendront «en temps et lieu», a indiqué le chef intérimaire Marc Tanguay.

Durant toute la durée du caucus présessionnel, ce dernier a peiné à définir les orientations que prendra la formation libérale lors de la rentrée parlementaire.

Il assure néanmoins que le PLQ n'est pas dans l’attente.

«Je ne me considère pas du tout comme ça. On a un travail à faire», a-t-il dit, admettant cependant que le défi est réel et tangible pour sa formation. «On doit reconnecter avec les régions et mieux incarner nos valeurs.»

Le chef intérimaire a tenu à marteler que le PLQ est l’opposition officielle.

«Le résultat de la démocratie québécoise en 2022 a été de dire que le Parti libéral du Québec a 19 députés et est l’opposition officielle. Alors oui, il y a la relance du parti [...] et il y a une course à la chefferie qui va être déclenchée à un moment donné. Dans l’intervalle, nous aujourd’hui, on a une job à faire comme député.»

Chef caféine

Déjà intense, le chef intérimaire a promis que lui et sa formation auront une énergie renouvelée.

«Vous allez vous dire... il a pris son café ce matin», a affirmé Marc Tanguay, signalant que François Legault «ne va pas aller se reposer» au salon bleu. «Vous allez me voir plus combatif que jamais. [...] On va la porter sur un méchant temps la parole des Québécois.»

Flou sur les positions

Or, le malaise était palpable à de nombreuses reprises lors des mêlées de presse, alors que M. Tanguay a refusé de prendre des positions concrètes sur plusieurs sujets.

Il a dévoilé les trois priorités pour les prochains mois: coût de la vie, habitation et valorisation des services de première ligne.

Les libéraux n’ont toutefois rien proposé en matière d’environnement.

Marc Tanguay s’est d’ailleurs enlisé sur la question de la réduction du parc automobile. Le chef intérimaire a laissé entendre que le Québec n’avait pas à réduire la grosseur de son parc automobile si les véhicules sont électriques.

«Il faut favoriser l’achat de véhicules électriques [...] Le véhicule électrique fait partie de la solution, il faut favoriser l’achat de véhicule électrique.»

En parallèle, il rejette toute forme de taxes sur l’automobile, mais convient qu’avec l’ajout de véhicules sans émission, les revenus de l’État baisseront.

«C’est un questionnement. On le voit venir, ça. Plus de véhicules électriques, il y aura donc moins de revenus avec les taxes sur l’essence», a-t-il indiqué.

Par ailleurs, il ne croit pas que sa formation est à la remorque des nouveaux maires et mairesses qui réussissent à mettre de la pression sur le gouvernement Legault et à faire avancer des dossiers comme ceux des changements climatiques.

«On n’a pas cette impression-là, dit-il. On est complémentaires.»