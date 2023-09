Les grandes puissances doivent «empêcher une nouvelle Guerre froide»

Le premier ministre chinois Li Qiang a déclaré mercredi que les grandes puissances devaient s'opposer à la confrontation et «empêcher une nouvelle Guerre froide», au cours d'une rencontre avec les dirigeants japonais, sud-coréen et de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) en Indonésie.

«Des désaccords et des disputes peuvent surgir entre les pays à cause de malentendus, d'intérêts divergents ou d'interférences externes. Pour maintenir ces différends sous contrôle, ce qui est essentiel à présent est de ne pas choisir un camp, de s'opposer à la confrontation entre blocs, et d'empêcher une nouvelle Guerre froide», a-t-il déclaré à un sommet Asean+3.

Ces déclarations interviennent alors que l'Asean tient à Jakarta plusieurs sommets successifs avec la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis, offrant ainsi l'occasion aux grandes puissances de faire pression sur le bloc de 10 pays.

Parmi les sujets de tension figurent les velléités de Pékin en mer de Chine méridionale, qu'elle revendique presque entièrement.

La publication récente par Pékin d'une nouvelle carte «standard» sur laquelle les zones maritimes revendiquées chevauchent celles de plusieurs pays de l'Asean a déclenché une vague de réactions en Asie-Pacifique, de l'Inde, à la Malaisie, en passant par le Vietnam et les Philippines.

Le premier ministre chinois doit également prendre part jeudi à un sommet de l'Asie de l'Est, réunissant 18 pays, dont les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Inde et la Russie.

Mais les poids lourds du groupe, le président américain Joe Biden, le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine seront absents. Le premier ministre chinois Li Qiang, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov participeront à la réunion, de même que la vice-présidente-américaine Kamala Harris, arrivée mardi à Jakarta.

Les dirigeants, y compris Joe Biden, se retrouveront samedi et dimanche pour un sommet du G20 à New Delhi.

L'Indonésie, pays hôte du sommet de l'Asean, a déclaré mardi que les pays du groupe ne devaient pas servir d'intermédiaire aux grandes puissances, alors que les États-Unis et la Chine continuent de s'opposer sur les questions de Taïwan, de la mer de Chine méridionale et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.