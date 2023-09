Les grèves portuaires mettent le commerce canadien en difficulté en juillet

Le déficit commercial du Canada s'est réduit en juillet, marqué par une baisse des importations liée à la grève dans les ports du Pacifique, tandis que les exportations ont légèrement augmenté, a indiqué Statistique Canada mercredi.

• À lire aussi: La Banque du Canada maintient son taux directeur à 5%

• À lire aussi: À quel moment les taux commenceront-ils à baisser?

• À lire aussi: De nouvelles boutiques Zellers ouvriront à Montréal et Laval

Il est ainsi passé d'un montant révisé de 4,9 milliards de dollars canadiens en juin à 987 millions en juillet.

Les importations ont diminué de 5,4% en juillet pour s'établir à 61,4 milliards en juillet, soit la baisse en pourcentage la plus marquée depuis janvier 2022.

Comme au cours des deux mois précédents, la baisse a été généralisée, tirée principalement par la diminution des transferts d'actifs en or entre les institutions financières.

Les importations de marchandises provenant des pays de la côte Pacifique, tels que la Chine, Taïwan, la Corée du Sud, le Pérou et le Japon, qui dépendent des ports de la Colombie-Britannique, ont chuté lorsque les dockers de la province ont fait grève pendant près de deux semaines.

Il s'agit majoritairement de vêtements, de chaussures et d'accessoires, ainsi que d'appareils électroniques. Les importations de machines industrielles et de pièces détachées ont également diminué.

Pour leur part, les exportations ont augmenté de 0,7% pour atteindre 60,4 milliards de dollars canadiens.

En juillet, les exportations d'aéronefs ont presque doublé, en raison de l'augmentation des ventes de jets privés et d'avions commerciaux aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à l'Autriche, à Chypre et à la France.

Les exportations de canola ont plus que doublé, avec des volumes plus importants vers la Chine et le Mexique considérant que les expéditions de céréales n'ont pas été affectées par la grève des ports de la Colombie-Britannique.

En revanche, la baisse des ventes d'or raffiné aux États-Unis et à la Grande-Bretagne a entraîné une diminution des exportations d'or brut.

Enfin, après avoir atteint un record en juin, le déficit avec les pays autres que les États-Unis a diminué, tandis que l'excédent avec les États-Unis a augmenté.