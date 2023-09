Les Québécois veulent un encadrement des pubs de VUS

Une majorité de Québécois (58 %) souhaite un encadrement plus sévère des publicités de VUS et camions légers et obliger les constructeurs automobiles à vendre des véhicules de plus petits modèles (46 %).

C’est ce qu’indique un récent sondage, mené par la firme Léger pour le compte d’Équiterre.

Le coup de sonde révèle toutefois que la plupart des Québécois s’opposent à ce que des frais soient imposés aux propriétaires de VUS et camions légers. En effet, 44 % des répondants sont «tout à fait ou plutôt d’accord» d’imposer des frais d’immatriculation basés sur la taille du véhicule, mais 48 % sont en désaccord.

Ils sont 41 % à être d’accord avec le fait d’établir des primes d'assurance automobile basées sur la taille du véhicule (par exemple, plus le véhicule est grand, plus la prime d'assurance est élevée), contre 50 % qui sont en désaccord.

Presque autant (40 %) seraient d’accord avec l’imposition d’une taxe additionnelle sur la vente de modèles de camions légers neufs dans le but de financer des mesures environnementales prévues au Plan pour une économie verte du Québec.

Équiterre estime qu’en identifiant l’industrie automobile «comme responsable de la situation», la population met le doigt sur le problème: «Si l'industrie faisait sa job, le gouvernement n'aurait pas à intervenir. [...] Le fruit est mûr pour que le gouvernement s’attaque à la publicité. C’est la prochaine étape logique et la plus attendue par les Québécois», a indiqué Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales d’Équiterre.

Le sondage a été mené en juin 2023 auprès de 1001 personnes.